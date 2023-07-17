Джоэл Эмбиид: «Я просто хочу стать чемпионом. Не знаю, в «Филадельфии» или где-то еще»

Центровой «Филадельфии» настроен стать чемпионом в любой команде .

«Я просто хочу стать чемпионом. Чего бы это ни стоило. Не знаю, в «Филадельфии» или где-то еще. Просто хочу иметь шанс добиться этого. Понять, каково это – выиграть свой первый титул, а затем пойти за вторым. Это непросто. Нельзя выиграть одному, вдвоем или втроем – должен быть полноценный состав», – завил Эмбиид.

Ранее обмен из команды запросил разыгрывающий Джеймс Харден.

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?

Кто в НБА стал богаче этим летом: от 55 млн Вемби до 206 млн Ламело