Джоэл Эмбиид: «Я просто хочу стать чемпионом. Не знаю, в «Филадельфии» или где-то еще»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид настроен стать чемпионом в любой команде НБА.

«Я просто хочу стать чемпионом. Чего бы это ни стоило. Не знаю, в «Филадельфии» или где-то еще. Просто хочу иметь шанс добиться этого. Понять, каково это – выиграть свой первый титул, а затем пойти за вторым. Это непросто. Нельзя выиграть одному, вдвоем или втроем – должен быть полноценный состав», – завил Эмбиид.

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26 комментариев

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ПП ПП
МВП наныл. Начал ныть про Чемпионство. Объясните ему кто нить что в это случае так не сработает. Нужно ещё и играть.
+43
-8
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Гарун Алиев
Дончич и Янг которые пришли в лигу позже Эмбида уже вывели свои команды в финал конфы выбив пр пути гораздо более сильные франшизы.Притом ни у Трэя ни у Луки никогда не было и близко такого мощного состава как у Филы.Так что Эмбид своим нытьем сочувствия не дождется
+28
-7
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stereodamage!
Ответ Forza
Вообще не понимаю хейта насчёт Эмбиида. Вы можете быть не согласны с его МВП, но это не значит, что Джоэль плохой игрок. Он, в любом случае, топ 3 лиги Я помню как то в конце сезона, по моему после блестящей игры Эмбиида против Денвера, написал про него, что это МВП и меня там даже заплюсовали. Да, может быть нужно было отдавать Йокичу, но делать вид, что это было всем очевидно и Эмбиид тупо наныл на награду - такое себе. Тоже самое и с чемпионством. Джоэль играл под руководством Дока Риверса, с Беном Симменсом( и не надо говорить, что он когда то был второй звездой чемпионской команды), потом менеджмент Филы предпочел сохранить Харриса, а не Батлера, так теперь ещё и это ситуация с Харденом, который то уходит, то не уходит, то играет, то не играет. Да, у Джоэля было куча травм в плей-офф из-за чего он сам не мог играть на 100% и не то чтобы заслужил чемпионство своей игрой в плей-офф. Но поводов для недовольства у него все равно должно быть полно. Так то, тот же Дюрант давно бы ушел уже. Если брать Филу, Денвер и Милуоки, то у Филы худший менеджмент из них.
потому что он чокер. как только приходится играть и показывать - то спина, то голова, то 15 очков за матч с мертвой статой (разве что не трипл-сингл). разве это лидер/мвп? безусловно, у него бывают проблески, но обычно один раз за серию - наберет 30-35, и все, а дальше хоть трава не расти.
+20
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Skeleton64
Ответ Гарун Алиев
Дончич и Янг которые пришли в лигу позже Эмбида уже вывели свои команды в финал конфы выбив пр пути гораздо более сильные франшизы.Притом ни у Трэя ни у Луки никогда не было и близко такого мощного состава как у Филы.Так что Эмбид своим нытьем сочувствия не дождется
Ну, справедливости ради стоит сказать, что и тренера такого уровня, как у Эмбида, у них тоже не было
+14
-1
+13
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Forza
Вообще не понимаю хейта насчёт Эмбиида. Вы можете быть не согласны с его МВП, но это не значит, что Джоэль плохой игрок. Он, в любом случае, топ 3 лиги

Я помню как то в конце сезона, по моему после блестящей игры Эмбиида против Денвера, написал про него, что это МВП и меня там даже заплюсовали. Да, может быть нужно было отдавать Йокичу, но делать вид, что это было всем очевидно и Эмбиид тупо наныл на награду - такое себе.

Тоже самое и с чемпионством. Джоэль играл под руководством Дока Риверса, с Беном Симменсом( и не надо говорить, что он когда то был второй звездой чемпионской команды), потом менеджмент Филы предпочел сохранить Харриса, а не Батлера, так теперь ещё и это ситуация с Харденом, который то уходит, то не уходит, то играет, то не играет.

Да, у Джоэля было куча травм в плей-офф из-за чего он сам не мог играть на 100% и не то чтобы заслужил чемпионство своей игрой в плей-офф. Но поводов для недовольства у него все равно должно быть полно. Так то, тот же Дюрант давно бы ушел уже.

Если брать Филу, Денвер и Милуоки, то у Филы худший менеджмент из них.
+19
-12
+7
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Zakir Zakir
Ответ ПП ПП
МВП наныл. Начал ныть про Чемпионство. Объясните ему кто нить что в это случае так не сработает. Нужно ещё и играть.
готовит почву для трейда)
+7
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Дмитрий Титов
Интересно, в процесс ещё верит?
+7
-1
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Алексей Никишин
Чёт доминатор сломался. Запроси уже обмен да выйграй.
+4
-1
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Piu-Piu
На самом деле Эмбид - молодец! Первопроходец: еще никто не пытался наныть себе чемпионство, а он вот не боится, пробует.
+5
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Djoyin
Кажется, другой процесс в его разуме всё-таки включился. Осознал, что время не бесконечно. Так не бывает, что календарные года идут, а твой календарный возраст остаётся один и тот же.
+3
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scorp19
Чемпионство это не MVP. На него не наноешь
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TiGra
Ответ Forza
Вообще не понимаю хейта насчёт Эмбиида. Вы можете быть не согласны с его МВП, но это не значит, что Джоэль плохой игрок. Он, в любом случае, топ 3 лиги Я помню как то в конце сезона, по моему после блестящей игры Эмбиида против Денвера, написал про него, что это МВП и меня там даже заплюсовали. Да, может быть нужно было отдавать Йокичу, но делать вид, что это было всем очевидно и Эмбиид тупо наныл на награду - такое себе. Тоже самое и с чемпионством. Джоэль играл под руководством Дока Риверса, с Беном Симменсом( и не надо говорить, что он когда то был второй звездой чемпионской команды), потом менеджмент Филы предпочел сохранить Харриса, а не Батлера, так теперь ещё и это ситуация с Харденом, который то уходит, то не уходит, то играет, то не играет. Да, у Джоэля было куча травм в плей-офф из-за чего он сам не мог играть на 100% и не то чтобы заслужил чемпионство своей игрой в плей-офф. Но поводов для недовольства у него все равно должно быть полно. Так то, тот же Дюрант давно бы ушел уже. Если брать Филу, Денвер и Милуоки, то у Филы худший менеджмент из них.
МАП Йокича было очевидно, в остальном можно согласиться с поправкой на то, что Эмбиид в нужный момент (ПО) стабильно играет хуже ожиданий.
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ExplodingSun
Ответ scorp19
Чемпионство это не MVP. На него не наноешь
Кто знает, Гобер в свое время наныл DPOY, Эмбид уже наныл МВП.
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Александр Деев
Ответ Дмитрий Титов
Интересно, в процесс ещё верит?
Процесс в 2016-м закончился, аккурат перед выбором Симмонса. В 2023-м еще найдется кто-то кто верит что процесс еще идет?
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abse96
Ответ Forza
Вообще не понимаю хейта насчёт Эмбиида. Вы можете быть не согласны с его МВП, но это не значит, что Джоэль плохой игрок. Он, в любом случае, топ 3 лиги Я помню как то в конце сезона, по моему после блестящей игры Эмбиида против Денвера, написал про него, что это МВП и меня там даже заплюсовали. Да, может быть нужно было отдавать Йокичу, но делать вид, что это было всем очевидно и Эмбиид тупо наныл на награду - такое себе. Тоже самое и с чемпионством. Джоэль играл под руководством Дока Риверса, с Беном Симменсом( и не надо говорить, что он когда то был второй звездой чемпионской команды), потом менеджмент Филы предпочел сохранить Харриса, а не Батлера, так теперь ещё и это ситуация с Харденом, который то уходит, то не уходит, то играет, то не играет. Да, у Джоэля было куча травм в плей-офф из-за чего он сам не мог играть на 100% и не то чтобы заслужил чемпионство своей игрой в плей-офф. Но поводов для недовольства у него все равно должно быть полно. Так то, тот же Дюрант давно бы ушел уже. Если брать Филу, Денвер и Милуоки, то у Филы худший менеджмент из них.
он не топ3 лиги.
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Максим Макеев
Ответ Djoyin
Кажется, другой процесс в его разуме всё-таки включился. Осознал, что время не бесконечно. Так не бывает, что календарные года идут, а твой календарный возраст остаётся один и тот же.
У африканцев бывает😂😂
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Максим Макеев
Ответ AnTikVar
Уже и рыба ее клюёт и титул мвп регулярки не греет. А если он смотрит Коляновы фесты с танцами, так поди вообще в тоске.
для спортсменов высочайшего уровня титул такого принципиального соперника это вызов
но не для товарища эмбиида. для товарища эмбиида это повод свалить в «лак или лул» и чужими руками что то там делать при том что собственный состав и конференция позволяют бороться, но зачем ему это🙃
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dev0
Баркли снова грустить будет: минус 1 водитель автобуса
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AnTikVar
Уже и рыба ее клюёт и титул мвп регулярки не греет. А если он смотрит Коляновы фесты с танцами, так поди вообще в тоске.
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Лиллард унижатель!
В Денвер на минималку. Будут хорошие шансы на гайку.
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Андрей Садовников
«Я просто хочу стать чемпионом. Не знаю и не умею это делать, но хочу. Примерно как хочу МВП, или как кто-то хочет Ламборгини.»
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armageddon123456
Это уже можно считать намеком на возможный запрос на обмен или еще нет?
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Максим Макеев
Когда вознык произошел то менять надо до запроса
Поедет думаю в ракетный Хьюстон развлекаться с Ванвлитом и Грином
Никакие «хачу в ЛАК,ЛАЛ» Мори слушать не будет
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Pavel Gurin
Ролевиком в Санз на тарелку супа. Ну или горничным в дом Йокича , а то замолвит слово что был под Деандре его взяли😁
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Lokomotiv__1992
Состав то топ не хуже чем у Денвера ) что мешало ?)
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