Джоэл Эмбиид: «Я просто хочу стать чемпионом. Не знаю, в «Филадельфии» или где-то еще»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид настроен стать чемпионом в любой команде НБА.
«Я просто хочу стать чемпионом. Чего бы это ни стоило. Не знаю, в «Филадельфии» или где-то еще. Просто хочу иметь шанс добиться этого. Понять, каково это – выиграть свой первый титул, а затем пойти за вторым. Это непросто. Нельзя выиграть одному, вдвоем или втроем – должен быть полноценный состав», – завил Эмбиид.
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Я помню как то в конце сезона, по моему после блестящей игры Эмбиида против Денвера, написал про него, что это МВП и меня там даже заплюсовали. Да, может быть нужно было отдавать Йокичу, но делать вид, что это было всем очевидно и Эмбиид тупо наныл на награду - такое себе.
Тоже самое и с чемпионством. Джоэль играл под руководством Дока Риверса, с Беном Симменсом( и не надо говорить, что он когда то был второй звездой чемпионской команды), потом менеджмент Филы предпочел сохранить Харриса, а не Батлера, так теперь ещё и это ситуация с Харденом, который то уходит, то не уходит, то играет, то не играет.
Да, у Джоэля было куча травм в плей-офф из-за чего он сам не мог играть на 100% и не то чтобы заслужил чемпионство своей игрой в плей-офф. Но поводов для недовольства у него все равно должно быть полно. Так то, тот же Дюрант давно бы ушел уже.
Если брать Филу, Денвер и Милуоки, то у Филы худший менеджмент из них.
но не для товарища эмбиида. для товарища эмбиида это повод свалить в «лак или лул» и чужими руками что то там делать при том что собственный состав и конференция позволяют бороться, но зачем ему это🙃
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