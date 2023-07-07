Джей Уильямс: «Эмбиид первым запросит обмен, а не Дончич. Можно целый список провалов «Филадельфии» составить»

Теги Джей Джей Редик Филадельфия НБА Джимми Батлер Джей Уильямс Джоэл Эмбиид Маркелл Фульц Джейсон Тейтум Микэл Бриджес Заир Смит Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс негативно отозвался о действиях менеджмента «Филадельфии» в последние годы.

«То, как «Филадельфия» строила состав вокруг Джоэла Эмбиида, было ошибкой со стороны организации. Можно целый список провалов составить. Они Микэла Бриджеса на Заира Смита обменяли, когда его мама работала в организации! Мы видели, как Брайан Коланжело защищался с фейкового аккаунта в соцсетях. А когда они начали подниматься на драфте за Маркеллом Фульцем, упустив Тейтума? А когда отпустили Батлера и Редика просто так? Сколько еще раз надо облажаться?

Если вы говорите, что нужно окружить Джоэла Эмбиида правильными партерами, «Сиксерс» нужен настоящий лидер в команду. Поэтому первым обмен запросит Эмбиид, а не Лука», – сказал Уильямс в эфире First Take.

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