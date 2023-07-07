Джей Уильямс: «Эмбиид первым запросит обмен, а не Дончич. Можно целый список провалов «Филадельфии» составить»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Уильямс негативно отозвался о действиях менеджмента «Филадельфии» в последние годы.

«То, как « » строила состав вокруг Джоэла Эмбиида, было ошибкой со стороны организации. Можно целый список провалов составить. Они Микэла на Заира Смита обменяли, когда его мама работала в организации! Мы видели, как Брайан Коланжело защищался с фейкового аккаунта в соцсетях. А когда они начали подниматься на драфте за , упустив Тейтума? А когда отпустили и Редика просто так? Сколько еще раз надо облажаться?

Если вы говорите, что нужно окружить Джоэла Эмбиида правильными партерами, «Сиксерс» нужен настоящий лидер в команду. Поэтому первым обмен запросит Эмбиид, а не Лука», – сказал Уильямс в эфире First Take.

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

40 вещей, благодаря которым я запомню сезон НБА-2022/23