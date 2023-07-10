Джоэл Эмбиид о запросе Хардена на обмен: «Надеюсь, он изменит свое мнение»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид впервые прокомментировал запрос звездного защитника команды Джеймса Хардена на обмен.
«Мне бы хотелось, чтобы он остался. Тогда мы могли бы добиться нашей общей цели, а именно выиграть чемпионат. Надеюсь, он изменит свое мнение.
Если же не касаться этой темы, то я просто рад, что являюсь его другом. Мы близки и мы выросли вместе с того момента, как он оказался в нашей команде. Я очень рад этому, мне бы хотелось сохранить эту дружбу на всю жизнь», – заявил MVP минувшего сезона НБА.
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