Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид впервые прокомментировал запрос звездного защитника команды Джеймса Хардена на обмен.

«Мне бы хотелось, чтобы он остался. Тогда мы могли бы добиться нашей общей цели, а именно выиграть чемпионат. Надеюсь, он изменит свое мнение.

Если же не касаться этой темы, то я просто рад, что являюсь его другом. Мы близки и мы выросли вместе с того момента, как он оказался в нашей команде. Я очень рад этому, мне бы хотелось сохранить эту дружбу на всю жизнь», – заявил MVP минувшего сезона НБА.

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