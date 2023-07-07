Стивен Эй Смит: «Лука Дончич может стать следующей суперзвездой, которая запросит обмен»
По мнению журналиста ESPN Стивена Эй Смита, звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич может оказаться в ситуации, когда ему захочется покинуть клуб.
«Считаю, что Лука Дончич может стать следующей суперзвездой, которая запросит обмен. Если у «Далласа» будут проблемы в новом сезоне, то он сделает это. Это не инсайдерская информация, это мое мнение. Он захочет уйти, если проблемы продолжатся, потому что Запад становится только сильнее.
«Даллас» сперва потерял Джейлена Брансона, а затем сделал ставку на Кайри Ирвинга. Если Лука и Кайри так и не сыграются, то он запросит обмен, мне так кажется. Если сравнивать с Эмбиидом, то вероятность того, что Дончич попросит обмен, намного выше», – заявил Стивен Эй.
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Может харэ уже руки выкручивать франшизам. Я понимаю, что это в руках офиса Далласа собрать команду вокруг Дончича, но плэйер мувмэнт подзаё. Выпросить максималку - то я сама лояльность. Менять - только в команду, которую я назову. Бе.