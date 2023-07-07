Стивен Эй Смит: «Лука Дончич может стать следующей суперзвездой, которая запросит обмен»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Джоэл Эмбиид Лука Дончич Джейлен Брансон Стивен Эй Смит Баскетбол

По мнению журналиста ESPN Стивена Эй Смита, звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич может оказаться в ситуации, когда ему захочется покинуть клуб.

«Считаю, что Лука Дончич может стать следующей суперзвездой, которая запросит обмен. Если у «Далласа» будут проблемы в новом сезоне, то он сделает это. Это не инсайдерская информация, это мое мнение. Он захочет уйти, если проблемы продолжатся, потому что Запад становится только сильнее.

«Даллас» сперва потерял Джейлена Брансона, а затем сделал ставку на Кайри Ирвинга. Если Лука и Кайри так и не сыграются, то он запросит обмен, мне так кажется. Если сравнивать с Эмбиидом, то вероятность того, что Дончич попросит обмен, намного выше», – заявил Стивен Эй.

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6 комментариев

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Ярый ненавистник
Ответ Максим Макеев
ну если в первом раунде вылетят то может попросить но вероятность меньше 50%
Откуда такая уверенность,что они в плей-офф попадут?
+3
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+2
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Lay's
Я ваше не понимаю, зачем он это делает, зачем подливает он масло в огонь. Стивэн Эй постоянно в медиа педалирует чтобы игроки просили обмена (так было с Лиллардом, например, с середины сезонп кроме него в крупных медиа никто не говорил, что ему НАДО бежать из портленда в этом межсезонье), потом эти же игроки ноют на давление со стороны медиа.

Может харэ уже руки выкручивать франшизам. Я понимаю, что это в руках офиса Далласа собрать команду вокруг Дончича, но плэйер мувмэнт подзаё. Выпросить максималку - то я сама лояльность. Менять - только в команду, которую я назову. Бе.
+1
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+1
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Максим Макеев
ну если в первом раунде вылетят то может попросить но вероятность меньше 50%
0
0
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carmelo hot sause
Вряд ли. Мне кажется, Кьюбан убьётся, но сделает всё, чтобы до этого не дошло
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