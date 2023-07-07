По мнению журналиста ESPN Стивена Эй Смита, звездный разыгрывающий «Далласа» может оказаться в ситуации, когда ему захочется покинуть клуб.

«Считаю, что Лука Дончич может стать следующей суперзвездой, которая запросит обмен. Если у « » будут проблемы в новом сезоне, то он сделает это. Это не инсайдерская информация, это мое мнение. Он захочет уйти, если проблемы продолжатся, потому что Запад становится только сильнее.

«Даллас» сперва потерял , а затем сделал ставку на . Если Лука и Кайри так и не сыграются, то он запросит обмен, мне так кажется. Если сравнивать с , то вероятность того, что Дончич попросит обмен, намного выше», – заявил Стивен Эй.

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