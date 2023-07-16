Майлз Тернер сравнил Йокича и Эмбиида: «Игра Джокера задевает, потому что не можешь ее контролировать, начинаешь срываться на партнеров»

Теги Денвер Индиана Шакил О′Нил Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Майлз Тернер Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер стал гостем шоу Гилберта Аренаса Gil’s Arena.

Двукратный лучший блокирующий лиги рассказал о различиях в игре против двух последних MVP – Николы ЙокичаДенвер») и Джоэла ЭмбиидаФиладельфия»).

«Я так устроен, что больше люблю искусство, красоту баскетбола. Когда Йокич выходит на площадку, он словно наносит себя на этот холст. Ему не надо даже очки набирать, чтобы иметь влияние на исход встречи. Он вовлекает партнеров в команду, и ты уже начинаешь выходить из себя: «Что за *****? Почему вы не контролируете проникающую передачу?». Орешь им собраться и все такое.

Если же парень идет на тебя с целью доминировать в нападении, как Шак, Джоэл Эмбиид, это может немного подпортить тебе настроение, но ты также знаешь, что команда тебя прикроет. Если Шак или Эмбиид стоят спиной, значит: «Хорошо, мы можем просто сдвоиться на нем». На Йокиче двойная опека не работает.

Интересная тема, но Джокер выводит меня намного сильнее. Я такой: «Парни, что мы делаем?» Когда против Эмбиида у меня действительно есть шанс отзащищаться 1 на 1. Игра Йокича задевает, потому что не можешь ее контролировать, начинаешь срываться на партнеров: «Что за ***** происходит?» А если он по итогу решит набирать очки сам – забросит свою коронную с отклонением из-за головы», – объяснил Тернер.

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7 комментариев

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Amen1979
Ответ Мага2101
Но Эмбиид почему то МВП этой лиги
А Йокич двухкратный + чемпион + МВП финала.
+10
-1
+9
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Lokomotiv__1992
Ответ Мага2101
Но Эмбиид почему то МВП этой лиги
Потому что Николе решили не делать три Мвп подряд .. да и по статье у Эмбида все ок
+8
0
+8
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Lokomotiv__1992
Этот плей-офф показал что Никола самый сильный игрок НБа на данный момент .. то что он сделал с топ защитами Лал и Хит этому доказательство
+7
-3
+4
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lightsout
ну вот, очередной чёрный расист
+1
-1
0
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badaboom
"Я так устроен, что больше люблю искусство, красоту баскетбола. Когда Йокич выходит на площадку, он словно наносит себя на этот холст"
До чего же красиво сказано! Не хочу показаться расистом, но как-будто цитату белого европейца прочел) Майлзу много респектов - и за то, что ценит Николу, и за то, как выражает свои мысли.
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Сергей Орлов
Ответ Lokomotiv__1992
Потому что Николе решили не делать три Мвп подряд .. да и по статье у Эмбида все ок
По статье?) Не замечен, не привлекался?)
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