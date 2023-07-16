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Двукратный лучший блокирующий лиги рассказал о различиях в игре против двух последних MVP – (« ») и (« »).

«Я так устроен, что больше люблю искусство, красоту баскетбола. Когда Йокич выходит на площадку, он словно наносит себя на этот холст. Ему не надо даже очки набирать, чтобы иметь влияние на исход встречи. Он вовлекает партнеров в команду, и ты уже начинаешь выходить из себя: «Что за *****? Почему вы не контролируете проникающую передачу?». Орешь им собраться и все такое.

Если же парень идет на тебя с целью доминировать в нападении, как Шак, Джоэл Эмбиид, это может немного подпортить тебе настроение, но ты также знаешь, что команда тебя прикроет. Если Шак или Эмбиид стоят спиной, значит: «Хорошо, мы можем просто сдвоиться на нем». На Йокиче двойная опека не работает.

Интересная тема, но Джокер выводит меня намного сильнее. Я такой: «Парни, что мы делаем?» Когда против Эмбиида у меня действительно есть шанс отзащищаться 1 на 1. Игра Йокича задевает, потому что не можешь ее контролировать, начинаешь срываться на партнеров: «Что за ***** происходит?» А если он по итогу решит набирать очки сам – забросит свою коронную с отклонением из-за головы», – объяснил Тернер.

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