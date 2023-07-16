Евгений Богачев об Андрее Воронцевиче: «Вопрос повис. Скорее всего, не вернется»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Евгений Богачев Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент УНИКСа Евгений Богачев в интервью «Матч ТВ» заявил, что форвард Андрей Воронцевич, скорее всего, не вернется в состав казанской команды в следующем сезоне.

— Воронцевич покинет УНИКС или останется на будущий сезон?

— Вопрос по новому сезону обсуждался. Но у нас нет с ним контракта, он сейчас свободный игрок. Наши предложения поступали Андрею через агентов. Так что вопрос такой неопределенный. Но, возможно, покидает. Точнее контракт‑то у него уже закончился. И формально он уже ушел. А вот придет ли снова, вопрос повис. Но, скорее всего, не придет.

Воронцевич — хороший игрок, опытный. Мы довольны его результатом. Но обстановка меняется. Вы знаете, какой курс валюты сейчас. Это вопрос бюджета. Повторюсь, предложение через агентов ему делали. Если согласится, то, стало быть, продолжит у нас.

— Сомневаетесь, что новое предложение устроит игрока?

— Сомневаюсь. Пока не подписан контракт, я сомневаюсь. Не знаю, какие у него еще предложения. Тем не менее время есть. Первая игра будет в конце сентября, и где‑то до конца августа время, наверное, имеется.

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