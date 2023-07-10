Андрея Воронцевича не устраивает предложение УНИКСа. Капитан может покинуть команду («Свободный агент»)

УНИКС хочет сохранить в составе капитана команды (35 лет, 207 см).

Сообщалось, что казанская команда предложила форварду продление контракта, однако баскетболист взял время на раздумье.

По информации телеграм-канала «Свободный агент», сторонам все еще не удалось прийти к соглашению – Воронцевича не устраивает предложение . Переговоры зашли в тупик, капитан может покинуть команду этим летом.

В 32 матчах прошедшего сезона лиги ВТБ форвард набирал в среднем 3,2 очка и 2,0 подбора за 13,8 минуты на паркете.

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