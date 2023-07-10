Андрея Воронцевича не устраивает предложение УНИКСа. Капитан может покинуть команду («Свободный агент»)
УНИКС хочет сохранить в составе капитана команды Андрея Воронцевича (35 лет, 207 см).
Сообщалось, что казанская команда предложила форварду продление контракта, однако баскетболист взял время на раздумье.
По информации телеграм-канала «Свободный агент», сторонам все еще не удалось прийти к соглашению – Воронцевича не устраивает предложение УНИКСа. Переговоры зашли в тупик, капитан может покинуть команду этим летом.
В 32 матчах прошедшего сезона Единой лиги ВТБ форвард набирал в среднем 3,2 очка и 2,0 подбора за 13,8 минуты на паркете.
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