Андрея Воронцевича не устраивает предложение УНИКСа. Капитан может покинуть команду («Свободный агент»)

Теги возможные переходы Андрей Воронцевич УНИКС Единая лига ВТБ Баскетбол

УНИКС хочет сохранить в составе капитана команды Андрея Воронцевича (35 лет, 207 см).

Сообщалось, что казанская команда предложила форварду продление контракта, однако баскетболист взял время на раздумье.

По информации телеграм-канала «Свободный агент», сторонам все еще не удалось прийти к соглашению – Воронцевича не устраивает предложение УНИКСа. Переговоры зашли в тупик, капитан может покинуть команду этим летом.

В 32 матчах прошедшего сезона Единой лиги ВТБ форвард набирал в среднем 3,2 очка и 2,0 подбора за 13,8 минуты на паркете.

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3 комментария

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ВОЛКОДАВ
С такой статистикой в 35 лет, на что он рассчитывает?
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фанат баскетбола
Ответ ВОЛКОДАВ
С такой статистикой в 35 лет, на что он рассчитывает?
скорее всего на 2-3 года, а УНИКС только на один
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SvatOK
Подумает и пере в Казань!
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