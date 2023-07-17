Андрей Воронцевич перейдет в «Нижний Новгород» («СЭ»)

Тяжелый форвард (36 лет, 207 см) подписал контракт с «Нижним Новгородом», информирует «Спорт-Экспресс».

Десятикратный чемпион лиги ВТБ уже выступал за нижегородцев в сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что капитана сборной России не устраивало контрактное предложение .

В 32 матчах сезона-2022/23 форвард набирал в среднем 3,2 очка и 2,0 подбора за 13,8 минуты на паркете. Казанская команда впервые в истории стала обладателем золотых медалей Лиги ВТБ.

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