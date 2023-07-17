УНИКС объявил об уходе Андрея Воронцевича

Тяжелый форвард (36 лет, 207 см) покинет , передает пресс-служба клуба.

Сообщалось, что стороны не смогли прийти к соглашению по новому контракту. Ожидается, что капитан продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».

Воронцевич выступал за УНИКС на протяжении последних двух лет. В сезоне-2022/23 казанская команда впервые стала чемпионом лиги ВТБ.

В 32 матчах форвард набирал в среднем 3,2 очка и 2,0 подбора за 13,8 минуты на паркете.

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