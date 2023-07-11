Генеральный менеджер «Нового Орлеана» заявил, что у клуба нет проблем со звездным форвардом .

«Отношения между «Пеликанс» и Зайоном в полном порядке, как это всегда и было. Он приедет в Лас-Вегас, чтобы быть вместе с некоторыми другими ребятами из команды, которые поддерживают парней на турнире – Хербом Джонсом, Треем Мерфи. тоже подъедет. Все хорошо, как и прежде», – заявил Гриффин.

Инсайдеры НБА в последнее время писали о том, что «Пеликанс» готовы обменять 23-летнего Уильямсона.

В минувшем сезоне Зайон принял участие всего в 29 матчах регулярки из-за проблем с ногой.

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