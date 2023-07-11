Дэвид Гриффин: «Отношения между «Пеликанс» и Зайоном в полном порядке, как это всегда и было»

Теги Новый Орлеан НБА Летняя лига НБА Дэвид Гриффин Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Баскетбол

Генеральный менеджер «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин заявил, что у клуба нет проблем со звездным форвардом Зайоном Уильямсоном.

«Отношения между «Пеликанс» и Зайоном в полном порядке, как это всегда и было. Он приедет в Лас-Вегас, чтобы быть вместе с некоторыми другими ребятами из команды, которые поддерживают парней на турнире – Хербом Джонсом, Треем Мерфи. Брэндон Ингрэм тоже подъедет. Все хорошо, как и прежде», – заявил Гриффин.

Инсайдеры НБА в последнее время писали о том, что «Пеликанс» готовы обменять 23-летнего Уильямсона.

В минувшем сезоне Зайон принял участие всего в 29 матчах регулярки из-за проблем с ногой. 

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2 комментария

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Pavel Egorov
Здесь все: Херб, Трей, Брендон, Дэвид и Зайон Метелкин :-)
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