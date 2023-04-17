Генеральный менеджер «Нового Орлеана» рассказал, что звездный форвард осознает серьезность его травматичности и те вещи, которые он может предпринять для уменьшения риска рецидивов.

«Я думаю, что большая часть зависит от него. Зайон многое может сделать лучше. И он, полагаю, открыто скажет вам об этом. Нам стоит пристально изучить всю ситуацию», – сказал менеджер.

Далее Гриффин прокомментировал недавнюю неловкую ситуацию, когда Уильямсон дал журналистам понять, что находится в хорошем физическом состоянии, но все равно не принял участия в решающих матчах плей-ин.

«Он сделал одно неверное заявление: «Физически я в порядке». Если бы я был рядом, я бы сразу уточнил это. Дело в том, что когда вы проходите процесс реабилитации и игрок не говорит: «Я чувствую себя очень комфортно и уверенно в этом движении», – вы не переходите к следующему этапу восстановления», – пояснил Гриффин.

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