Дэвид Гриффин: «Зайон многое может сделать лучше, и он это понимает»

Теги Новый Орлеан НБА Дэвид Гриффин Зайон Уильямсон Баскетбол

Генеральный менеджер «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин рассказал, что звездный форвард Зайон Уильямсон осознает серьезность его травматичности и те вещи, которые он может предпринять для уменьшения риска рецидивов.

«Я думаю, что большая часть зависит от него. Зайон многое может сделать лучше. И он, полагаю, открыто скажет вам об этом. Нам стоит пристально изучить всю ситуацию», – сказал менеджер.

Далее Гриффин прокомментировал недавнюю неловкую ситуацию, когда Уильямсон дал журналистам понять, что находится в хорошем физическом состоянии, но все равно не принял участия в решающих матчах плей-ин.

«Он сделал одно неверное заявление: «Физически я в порядке». Если бы я был рядом, я бы сразу уточнил это. Дело в том, что когда вы проходите процесс реабилитации и игрок не говорит: «Я чувствую себя очень комфортно и уверенно в этом движении», – вы не переходите к следующему этапу восстановления», – пояснил Гриффин.

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2 комментария

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Consistency
Уже даже в наши политкорректные до боли времена люди не выдерживают. То один намекнет, то второй, люди в лиге обсуждают. Думаю, если бы не современная политкорректность и страх кого-то там оскорбить, по TNT два раза в день уже выходила бы полуторачасовая аналитическая программа под названием ЗАЙОН ХВАТИТ ЖРАТЬ
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reneremy13@icloud.com
Ответ Consistency
Уже даже в наши политкорректные до боли времена люди не выдерживают. То один намекнет, то второй, люди в лиге обсуждают. Думаю, если бы не современная политкорректность и страх кого-то там оскорбить, по TNT два раза в день уже выходила бы полуторачасовая аналитическая программа под названием ЗАЙОН ХВАТИТ ЖРАТЬ
Зайон видно думаем , раз Харден может жрать и играть без травм , то и он сможет ) не шарит молодой , что борода в этом вопросе реально уникальный
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