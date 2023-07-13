Агент: «Каждый день «Барселона» платит за Миротича 31 000 евро. Не понимаю, что происходит»

Агент Николы Миротича Игор Креспо рассказал о ходе переговоров с «Барселоной» о расторжении контракта форварда.

«Мы никуда не торопимся. Каждый день «Барса» тратит 31 000 евро, это она должна торопиться. Кроме того, официально нам ничего не сказали.

Я не понимаю, что происходит. Они сообщили нам публично и в частном порядке, что хотят продолжить без Николы Миротича, но у нас нет ни письменного уведомления, ни чего-либо официального.

Последний раз мы общались с клубом 28 июня. Я позвонил в клуб, чтобы узнать их намерения, и они сказали мне, что свяжутся со мной в ближайшее время. Что любопытно, от них не было ответа до вчерашнего вечера, когда было объявлено, что он собирается дать интервью», — рассказал агент.

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней