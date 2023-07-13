Агент: «Каждый день «Барселона» платит за Миротича 31 000 евро. Не понимаю, что происходит»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Никола Миротич Баскетбол

Агент Николы Миротича Игор Креспо рассказал о ходе переговоров с «Барселоной» о расторжении контракта форварда.

«Мы никуда не торопимся. Каждый день «Барса» тратит 31 000 евро, это она должна торопиться. Кроме того, официально нам ничего не сказали.

Я не понимаю, что происходит. Они сообщили нам публично и в частном порядке, что хотят продолжить без Николы Миротича, но у нас нет ни письменного уведомления, ни чего-либо официального.

Последний раз мы общались с клубом 28 июня. Я позвонил в клуб, чтобы узнать их намерения, и они сказали мне, что свяжутся со мной в ближайшее время. Что любопытно, от них не было ответа до вчерашнего вечера, когда было объявлено, что он собирается дать интервью», — рассказал агент.

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1 комментарий

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Asanov
интересно, получается, что его контракт на 11 млн € в год? 31000*365 дней в году...
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