«Кавальерс» заинтересованы в Кристиане Вуде, Пи Джей Вашингтоне и Келли Убре

«Кливленд» проявляет интерес к свободным агентам (27 лет, 208 см), (24 года, 201 см) и (27 лет, 201 см).

Вуд провел минувший сезон за «Даллас», набирая 16,6 очка, 7,3 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

Вашингтон является ограниченно свободным агентом. Форвард провел первые четыре сезона карьеры за «Шарлотт». В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 он набирал за в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора при 44,4% с игры и 34,8% из-за дуги.

Убре 1 июля стал неограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне форвард провел за « » 48 матчей, набирая в среднем 20,3 очка и 5,2 подбора.

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