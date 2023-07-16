«Бакс», «Никс» и «Кавальерс» просмотрели Харри Джайлза

Теги возможные переходы Кливленд Детройт Милуоки Миннесота Нью-Йорк НБА Харри Джайлз Баскетбол

20-й номер драфта-2017 Харри Джайлз (25 лет, 211 см) во время Летней лиги в Лас-Вегасе провел закрытую индивидуальную тренировку для нескольких команд НБА.

На просмотре тяжелого форварда присутствовали представители «Милуоки», «Нью-Йорка», «Кливленда», «Детройта» и «Миннесоты», сообщает HoopsHype со ссылкой на источники из лиги.

Джайлз готов возобновить карьеру. 25-летний фоврард не играет в НБА с 2021 года. Последней командой для выпускника Дьюка стали «Клипперс», за которых он не провел ни одной встречи.

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