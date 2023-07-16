Летняя лига НБА. «Кливленд» сыграет с «Бруклином», «Хьюстон» встретится с «Ютой» и другие матчи
Сегодня в Лас-Вегасе пройдут восемь матчей основного турнира Летней лиги НБА.
«Кливленд» сыграет с «Бруклином», «Хьюстон» встретится с «Ютой».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Новый Орлеан – Филадельфия
16 июля. 22:30
Кливленд – Бруклин
16 июля. 23:00
Индиана – Детройт
17 июля. 00:30
Хьюстон – Юта
17 июля. 01:00
Сан-Антонио – Оклахома
17 июля. 02:30
Портленд – Майами
17 июля. 03:00
Даллас – Атланта
17 июля. 04:30
Клипперс – Лейкерс
17 июля. 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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