Летняя лига НБА. «Кливленд» сыграет с «Бруклином», «Хьюстон» встретится с «Ютой» и другие матчи

Сегодня в Лас-Вегасе пройдут восемь матчей основного турнира Летней лиги НБА.

«Кливленд» сыграет с « », «Хьюстон» встретится с «Ютой».

НБА

лига

Лас-Вегас

–

16 июля. 22:30

– Бруклин

16 июля. 23:00

Индиана –

17 июля. 00:30

– Юта

17 июля. 01:00

– Оклахома

17 июля. 02:30

Портленд – Майами

17 июля. 03:00

Даллас – Атланта

17 июля. 04:30

Клипперс – Лейкерс

17 июля. 05:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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