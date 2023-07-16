Летняя лига НБА. «Кливленд» сыграет с «Бруклином», «Хьюстон» встретится с «Ютой» и другие матчи

Теги результаты Атланта Кливленд Даллас Детройт Хьюстон Индиана Клипперс Лейкерс Майами Бруклин Новый Орлеан Филадельфия Портленд Сан-Антонио НБА Юта Оклахома-Сити Летняя лига НБА Баскетбол

Сегодня в Лас-Вегасе пройдут восемь матчей основного турнира Летней лиги НБА.

«Кливленд» сыграет с «Бруклином», «Хьюстон» встретится с «Ютой».

НБА

Летняя лига

Лас-Вегас

Новый ОрлеанФиладельфия

16 июля. 22:30

Кливленд – Бруклин

16 июля. 23:00

Индиана – Детройт

17 июля. 00:30

Хьюстон – Юта

17 июля. 01:00

Сан-Антонио – Оклахома

17 июля. 02:30

Портленд – Майами

17 июля. 03:00

Даллас – Атланта

17 июля. 04:30

Клипперс – Лейкерс

17 июля. 05:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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