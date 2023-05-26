Чарльз Баркли – Зайону: «Я был на твоем месте. Все, что нужно сделать, это привести себя в форму»

Бывший игрок НБА Чарльз Баркли дал совет форварду «Нового Орлеана» Зайону Уильямсону.

« . Мужик, мы не знакомы. Никогда не встречались в жизни, но кто-то должен сказать тебе, мол, парень, ты должен быть в форме, потому что в ином случае ты будешь продолжать получать травмы.

Мне так повезло с Мозесом Мэлоуном, который сказал мне привести свою толстую задницу в форму и заставил меня сбросить 20 килограммов. Это изменило всю мою жизнь. Надеюсь, ты не воспримешь это неправильно. Хочу, чтобы ты стал великим баскетболистом. Я был на твоем месте. Будучи очень талантливым, я страдал от лишнего веса, и, как я уже сказал, я каждый день благодарю Бога за Мозеса. Покойся с миром.

Я видел десятки парней, которые «проедали» свой путь из НБА. Это может произойти быстро, потому что если ты начинаешь получать травмы, то дальше будет лишь хуже. Мой первый контракт был на 4 года и 2 миллиона долларов. Я привел себя в форму за 2 миллиона долларов. Ты заработаешь еще 500 миллионов. Все, что тебе нужно сделать, это привести себя в порядок», – сказал Баркли.

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