Звездный форвард «Нового Орлеана» в подкасте признал, что в начале карьеры в НБА у него возникали проблемы с диетой.

«Раз уж мы с тобой говорим, я буду честным. Были времена, когда я... черт, это непросто, чувак. Мне было 20 лет или чуть больше, у меня куча денег, такое ощущение, что все деньги в мире мои, чувак. Тяжело с этим справиться.

Сейчас я нахожусь в другом состоянии благодаря определенным вещам и мудрости, которая меня окружает меня. Не то чтобы я стал старше, но мудрые люди вокруг меня подталкивают меня к определенным вещам, мы движемся вперед», – заявил Уильямсон.

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