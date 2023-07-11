Зайон Уильямсон признал, что в начале карьеры у него возникали проблемы с диетой

Теги Новый Орлеан НБА Гилберт Аренас Зайон Уильямсон Баскетбол

Звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон в подкасте Гилберта Аренаса признал, что в начале карьеры в НБА у него возникали проблемы с диетой.

«Раз уж мы с тобой говорим, я буду честным. Были времена, когда я... черт, это непросто, чувак. Мне было 20 лет или чуть больше, у меня куча денег, такое ощущение, что все деньги в мире мои, чувак. Тяжело с этим справиться.

Сейчас я нахожусь в другом состоянии благодаря определенным вещам и мудрости, которая меня окружает меня. Не то чтобы я стал старше, но мудрые люди вокруг меня подталкивают меня к определенным вещам, мы движемся вперед», – заявил Уильямсон.

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12 комментариев

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Данил Ильинский
Сейчас проблем с диетой нету, потому что ее нет
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boller_73
Теперь у него ещё любовные похождения) чувак собрал бинго - жрёт, трахается, не думает о деньгах. Какой к черту баскетбол
+10
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AnTikVar
- я сижу на трех диетах сразу!
- ого, а почему сразу на трех???
- на одной не наедаюсь...
(с)
+6
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Zero Zero
Тоже самое слышали прошлым летом. Зайону всерьёз нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь, поскольку с таким подходом он спустит своё состояние быстрее чем Антуан Уокер. Твой ровесник Трой Мёрфи смотрит на тебя как на мелкого школьника, и он чертовски прав. Это явный показатель того, что в твоей жизни что-то не так. Вместо того, чтобы стать Баркли 2.0, ты стал доминатором КФС и девок из онлифанс.
+5
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Atlichna
Ответ boller_73
Теперь у него ещё любовные похождения) чувак собрал бинго - жрёт, трахается, не думает о деньгах. Какой к черту баскетбол
Гедонизм - вполне рабочая жизненная философия, деньги на следование такой философии до конца жизни у Зайона есть
+4
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gangstarr
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
+3
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Anton Chevychalov
Походу он решил отвести внимание. Типа обжорство лучше, чем все остальное
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salogiannis
"...Но я понял, что диетолог некомпетентный, и мы с корешем сходили в шестой подъезд к диетологу кореша, который выписал правильную диету, поэтому с тех пор у меня нет проблем с диетой!"
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Максим Макеев
произошла нажористость)
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armageddon123456
"Мне было 20 лет или чуть больше, у меня куча денег" - ну так ему и сейчас чуть больше 20 и куча денег. Это значит что описываемые события можно отнести как к годовалой, так и буквально недельной давности. Ибо судя по его внешнему виду - проблемы с диетой никуда не делись. Ну точнее как... Они пропали вместе с самой диетой
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Stephan Carrypenko
Да, ладно! А мы и не заметили
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Budabuda
Ответ Данил Ильинский
Сейчас проблем с диетой нету, потому что ее нет
теперь я вообще в дефиците, так как за 2 сезона набрал +500 кг и теперь живу на этом жире, ну знаешь как медведи.
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