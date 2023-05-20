Чарльз Баркли: «Хотелось бы пообщаться с Зайоном и сказать, что надо набрать форму. Многие игроки проедали свои карьеры в НБА»

Теги Новый Орлеан НБА Чарльз Баркли Зайон Уильямсон Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли считает, что форварду «Нового Орлеана» Зайону Уильямсону нужно серьезнее относиться к состоянию своего организма, если он хочет реализовать себя в баскетболе.

«Мне бы хотелось, чтобы у Зайона в команде был ветеран или тренер, который мог бы сказать: «Эй, приятель, тебе надо привести себя в форму. Нельзя играть в баскетбол с таким весом». Ты же видел игроков, которые проедали карьеру в НБА? Таких довольно много!

Мне бы хотелось иметь возможность пообщаться с Зайоном, сесть с ним и сказать: «Эй, ты такой талантливый. Тебе надо сбросить вес, потому что если ты будешь в плохой форме, то не сможешь играть в баскетбол», – заявил Баркли.

Главная роль в ремейке «Белые не умеют прыгать» – у рэпера Джека Харлоу. Он обожает баскетбол, тренировался с помощью Кавая и снимал Тайлера Хирро

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10 комментариев

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Roman Boroveev
На счёт пожрать Чак тоже эксперт действующий)
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quznez
напомню несколько погонял Сыра Баркли:
The Prince of Pizza, Bread Truck, Food World, The Crisco Kid, Ton of Fun.
+13
0
+13
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DORIRA
Ответ Roman Boroveev
На счёт пожрать Чак тоже эксперт действующий)
И в его карьере были переломные моменты, связанные с лишним весом, Чак привел себя в форму после филы. Многие ведь Зайона с Баркли и сравнивали
+14
-1
+13
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Jerry Rodrogha
Ответ quznez
напомню несколько погонял Сыра Баркли: The Prince of Pizza, Bread Truck, Food World, The Crisco Kid, Ton of Fun.
Round mound of rebound
+12
0
+12
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Mr.Trol
Чака тоже когда-то заставил набрать форму и отказаться жрать Мозес Малоун.
+7
-1
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Djoyin
Чарльз тоже был суператлетичным, но его карьера была долгой, потому что он работал над собой. Представляю себе, во что через год превратился бы Зайон, если бы попал, например, в Майами, где от игроков требуют предельно низкий процент внутренних жиров.
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Consistency
Да, как бы и Зайон свою карьеру в итоге не проедал
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Локоть Артеста
Ответ DORIRA
И в его карьере были переломные моменты, связанные с лишним весом, Чак привел себя в форму после филы. Многие ведь Зайона с Баркли и сравнивали
Баркли специально отъелся чтобы в Филадельфии не играть. В Финиксе он зажигал вовсю.
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Nikita Dorodenko
Эдди Карри ставит класс
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Abdulla
Так-то Зайон нормально подскинул сейчас:
https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/fd/68/09/40/rueb30fa1d4ed.jpg
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