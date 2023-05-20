Легенда НБА, эксперт считает, что форварду «Нового Орлеана» нужно серьезнее относиться к состоянию своего организма, если он хочет реализовать себя в баскетболе.

«Мне бы хотелось, чтобы у Зайона в команде был ветеран или тренер, который мог бы сказать: «Эй, приятель, тебе надо привести себя в форму. Нельзя играть в баскетбол с таким весом». Ты же видел игроков, которые проедали карьеру в НБА? Таких довольно много!

Мне бы хотелось иметь возможность пообщаться с Зайоном, сесть с ним и сказать: «Эй, ты такой талантливый. Тебе надо сбросить вес, потому что если ты будешь в плохой форме, то не сможешь играть в баскетбол», – заявил Баркли.

Главная роль в ремейке «Белые не умеют прыгать» – у рэпера Джека Харлоу. Он обожает баскетбол, тренировался с помощью Кавая и снимал Тайлера Хирро