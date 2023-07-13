Маркиз Науэлл исполнил открытый 3-очковый, отвернулся и побежал в оборону, как Стеф Карри. Мяч угодил в щит

Теги Детройт Торонто НБА видео Стефен Карри Летняя лига НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Маркиз Науэлл попытался исполнить трехочковый бросок в стиле 4-кратного чемпиона НБА Стефена Карри в матче против «Детройта».

Науэлл получил мяч на дуге, обманным движением убрал оппонента и выбросил трехочковый, отвернувшись сразу после релиза и побежав в оборону. Мяч угодил в щит, Мухамаду Гайе заработал два штрафных на подборе.

Науэлл закончил матч с 9 очками при 2 из 13 с игры, 0 из 5 трехочковых.

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4 комментария

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Leshiy888
Испугался, что кирпич на голову упадет и убежал.
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0ptimus.
Эх молодёжь, ну ничего на своих ошибках учатся
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Undrey
0 из 5 трехочковых))
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surloff
Быть может это свой стиль - побегу ка я скорее в защиту!
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