Маркиз Науэлл исполнил открытый 3-очковый, отвернулся и побежал в оборону, как Стеф Карри. Мяч угодил в щит

Разыгрывающий « » Маркиз Науэлл попытался исполнить трехочковый бросок в стиле 4-кратного чемпиона НБА Стефена Карри в матче против « ».

Науэлл получил мяч на дуге, обманным движением убрал оппонента и выбросил трехочковый, отвернувшись сразу после релиза и побежав в оборону. Мяч угодил в щит, Мухамаду Гайе заработал два штрафных на подборе.

Науэлл закончил матч с 9 очками при 2 из 13 с игры, 0 из 5 трехочковых.

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