Стефен Карри: «Попытаться выиграть в новом сезоне очень важно, зная, на каком этапе карьеры мы находимся. Ни у кого нет времени растрачивать энергию»

Разыгрывающий « » рассказал, что приближающийся закат карьеры заставляет его ценить предстоящие сезоны еще больше.

«Самое главное, что все приходят в тренировочный лагерь с правильным настроем на победу – мы должны говорить об этом, жить этим и понимать временные рамки нашей карьеры. Ни у кого нет времени на то, чтобы тратить энергию, кроме как на попытки победить.

Это всегда было моим желанием и надеждой – чтобы у нас была команда со всеми нужными элементами, которые действительно подходят друг другу. У нас были годы, когда было больше «таланта» в составе, и годы, когда была более длинная скамейка. Так что попытаться победить в будущем сезоне очень важно, зная, на каком этапе карьеры мы находимся», – сказал Карри в интервью San Francisco Chronicle.

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