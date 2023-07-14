Стефен Карри: «Попытаться выиграть в новом сезоне очень важно, зная, на каком этапе карьеры мы находимся. Ни у кого нет времени растрачивать энергию»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал, что приближающийся закат карьеры заставляет его ценить предстоящие сезоны еще больше.

«Самое главное, что все приходят в тренировочный лагерь с правильным настроем на победу – мы должны говорить об этом, жить этим и понимать временные рамки нашей карьеры. Ни у кого нет времени на то, чтобы тратить энергию, кроме как на попытки победить.

Это всегда было моим желанием и надеждой – чтобы у нас была команда со всеми нужными элементами, которые действительно подходят друг другу. У нас были годы, когда было больше «таланта» в составе, и годы, когда была более длинная скамейка. Так что попытаться победить в будущем сезоне очень важно, зная, на каком этапе карьеры мы находимся», – сказал Карри в интервью San Francisco Chronicle.

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2 комментария

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pele_kan
времени на раскачку нет
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Budabuda
да нет у вас шансов, не смеши Стеф
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