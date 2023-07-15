«Даллас» интересуется Келли Убре и Дерриком Джонсом

«Даллас» проявляет интерес к нескольким свободным агентом, включая (27 лет, 201 см) и (26 лет, 196 см), сообщает HoopsHype.

Убре 1 июля стал неограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне форвард провел за «Шарлотт» 48 матчей, набирая в среднем 20,3 очка и 5,2 подбора.

Джонс отказался от опции продления контракта с «Чикаго» на сезон-2023/24 в размере 3,3 млн долларов и также стал свободным агентом. В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 64 матчах, набирая в среднем 5,0 очка и 2,4 подбора.

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