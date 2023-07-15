Игроки «Далласа» начали атаковать в сторону своего кольца и нарушили правило зоны

Теги Даллас Индиана НБА видео судьи ахахаха Маркус Бингэм Баскетбол

В концовке матча Летней лиги НБА между «Далласом» и «Индианой» (112:92) произошел курьезный эпизод.

Игроки «Мэверикс» начали атаковать в сторону своего кольца, при этом «Пэйсерс» стали защищаться. Часть игроков обеих команд обратили внимание на ошибку, Маркус Бингэм получил мяч, убежал на другое кольцо и забил сверху.

Судьи не засчитали 2 очка, зафиксировав у «Далласа» нарушение правила зоны, и отдали мяч «Индиане».

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сметанин
Из видео не понятно... Даллас начал атаку на свое кольцо, затем паренёк поумней получил мяч и убежал забивать в правильное кольцо... Где здесь нарушение правила зоны?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
"толпами бегают по кругу, будто кони в цирке". Богдан Титомир.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pulyalke
Ответ Александр Сметанин
Из видео не понятно... Даллас начал атаку на свое кольцо, затем паренёк поумней получил мяч и убежал забивать в правильное кольцо... Где здесь нарушение правила зоны?
да там судья баба же
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pulyalke
маркус топ, а судьи лохи! п.с. джа морант кнеш учудил - не только кольцо перепутал, но и команду))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banderos
Кто курил? Я курил? (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чудинов Дмитрий
Ответ Александр Сметанин
Из видео не понятно... Даллас начал атаку на свое кольцо, затем паренёк поумней получил мяч и убежал забивать в правильное кольцо... Где здесь нарушение правила зоны?
Так получается. В конце видео Индиана атакует в левое кольцо, в которое начинает атаку Даллас в начале видео.. )) Бред какой-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сметанин
Ответ Чудинов Дмитрий
Так получается. В конце видео Индиана атакует в левое кольцо, в которое начинает атаку Даллас в начале видео.. )) Бред какой-то
Может они до этого перешли на чужую половину, до видео, и зону свистнули запоздало, когда дошло до всех..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий