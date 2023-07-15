Игроки «Далласа» начали атаковать в сторону своего кольца и нарушили правило зоны

В концовке матча Летней лиги между « » и «Индианой» (112:92) произошел курьезный эпизод.

Игроки «Мэверикс» начали атаковать в сторону своего кольца, при этом «Пэйсерс» стали защищаться. Часть игроков обеих команд обратили внимание на ошибку, Маркус Бингэм получил мяч, убежал на другое кольцо и забил сверху.

Судьи не засчитали 2 очка, зафиксировав у «Далласа» нарушение правила зоны, и отдали мяч «Индиане».

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