«Даллас» планирует расстаться с Джавейлом Макги

Центровой Джавейл Макги (35 лет, 213 см) не входит в планы « » на предстоящий сезон, сообщил ESPN бывший директор по развитию игроков «Мэверикс» Брайан Демерис.

По его словам, «Даллас» либо включит Макги в какой-то обмен, либо отчислит.

В прошедшем сезоне Макги провел за «Мэверикс» 42 матча, набирая в среднем 4,4 очка и 2,5 подбора за 8,5 минуты на паркете.

35-летний центровой является трехкратный чемпионом (2017, 2018, 2020).

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