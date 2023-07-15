Сет Карри официально вернулся в «Даллас»

«Даллас» официально объявил о подписании контракта с атакующим защитником (32 года, 188 см).

По информации СМИ, стороны заключили 2-летнее соглашение на 9,3 миллиона долларов.

Карри провел за «Мэверикс» два года – он выступал там в сезонах-2016/17 и 2019/20. Теперь он снова воссоединяется с партнером по Дьюку и « » Кайри Ирвингом.

Прошлый сезон Карри провел в «Нетс». Его средние показатели – 9,2 очка, 1,6 передачи и 1,6 подбора при 40% с дистанции.

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