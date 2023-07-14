Данте Экзам официально подписал контракт с «Далласом» – 6,15 млн на 2 года

Теги переходы Даллас Turkish Airlines EuroLeague Партизан НБА Данте Экзам Баскетбол

Пятый номер драфта 2014 года Данте Экзам (27 лет, 196 см) заключил соглашение с «Далласом». Защитник будет выступать под номером 0.

Как информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, контракт – на два года и 6,15 млн долларов. Зарплата за второй сезон не гарантирована.

Карьерные показатели Экзама в НБА: 5,7 очка, 2,8 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

Австралиец последние два года провел в составе «Барселоны» и «Партизана», в сезоне-2022/23 Адриатической лиги набирая 11,4 очка, 3,5 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.

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2 комментария

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Piu-Piu
Отчаяние какое-то у Далласа
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fhneh
Ответ Piu-Piu
Отчаяние какое-то у Далласа
Портленд сильно испортил жизнь не отдав Тайбула
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