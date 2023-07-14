Джейлен Браун улетел из США для участия в мероприятии профсоюза игроков. Переговоры по контракту приостановлены

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Баскетбол

Легкий форвард Джейлен Браун находится в стадии переговоров о заключении нового соглашения с «Бостоном».

Однако по информации обозревателя «Бостона» Адама Химмельсбаха, со сделкой придется повременить. Химмельсбах со ссылкой на источник в лиге пишет, что Браун отправился «за границу» для участия в мероприятии профсоюза игроков, поэтому переговоры приостановлены.

Журналист отмечает, что обе стороны уверены в заключении соглашения.

Браун имеет право на супермаксимальное продление – 270 миллионов долларов за 5 лет.

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3 комментария

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Алексей Никишин
Всё правильно Джейлен. Если подпишешься сейчас то и новостей не будет. Придётся Лилларду и ко одним тянуть межсезонье.
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Tim Timson
что они там решили обсудить?.. Сильвер уже обул всех)
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Александр Храмкин
295 миллионов ориентировочный супермакс Брауна, а не 270 миллионов. Сколько времени нужно новостникам, чтобы допереть, на фоне новостей, что Бэйн, ЛаМело, Энтони Эдвардс могут максималку 260 на 5 получить, при выполнении соответствующих критериев , как можно не допереть, что не может быть всего 10кк за 5 лет разница, между максималкой и супермаксом?
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