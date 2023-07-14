Джейлен Браун улетел из США для участия в мероприятии профсоюза игроков. Переговоры по контракту приостановлены
Легкий форвард Джейлен Браун находится в стадии переговоров о заключении нового соглашения с «Бостоном».
Однако по информации обозревателя «Бостона» Адама Химмельсбаха, со сделкой придется повременить. Химмельсбах со ссылкой на источник в лиге пишет, что Браун отправился «за границу» для участия в мероприятии профсоюза игроков, поэтому переговоры приостановлены.
Журналист отмечает, что обе стороны уверены в заключении соглашения.
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