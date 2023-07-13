Грант Уильямс после перехода в «Даллас»: «Селтикс» будут в порядке»
Форвард «Далласа» Грант Уильямс верит в светлое будущее своих бывших партнеров по команде из «Бостона».
«Я думаю, что они добьются успеха. Мы с Маркусом привнесли энергию и упорство, но в то же время я верю, что вся их команда умеет защищаться.
У них все еще есть Эл Хорфорд. У них все еще есть такие парни, как Кристапс, которые могут играть «на ногах» и блокировать броски. Роб Уильямс – один из лучших защитников, если не лучший блокирующий «большой» в лиге. Затем Джей-Ти и Джей-Би, они будут вести за собой команду. Думаю, «Селтикс» будут в порядке», – цитирует Уильямса Heavy.
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