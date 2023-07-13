Брэд Стивенс о продлении контракта Джейлена Брауна: «Настроен оптимистично»

Теги Бостон НБА Брэд Стивенс Джейлен Браун Баскетбол

Президент «Бостона» Брэд Стивенс заявил, что оптимистично настроен по поводу переговоров о супермаксимальном продлении контракта с форвардом Джейленом Брауном.

«На самом деле, я не могу об этом говорить, но у нас состоялся очень хороший разговор.

Мы хотим, чтобы Джейлен был здесь долгое-долгое время, и мы ясно дали это понять. С нетерпением ждем, когда все сядут за стол, и у нас есть время. Наверное, мне не следует больше ничего говорить, но я настроен оптимистично», – сказал Стивенс.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
настроен оптимистично что 260 не нужно будет платить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Подписывая Брауна на супермакс, оптимистичным можно быть, только если ты предварительно договорился его в какой нибудь Портленд спихнуть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий