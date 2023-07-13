Брэд Стивенс о продлении контракта Джейлена Брауна: «Настроен оптимистично»
Президент «Бостона» Брэд Стивенс заявил, что оптимистично настроен по поводу переговоров о супермаксимальном продлении контракта с форвардом Джейленом Брауном.
«На самом деле, я не могу об этом говорить, но у нас состоялся очень хороший разговор.
Мы хотим, чтобы Джейлен был здесь долгое-долгое время, и мы ясно дали это понять. С нетерпением ждем, когда все сядут за стол, и у нас есть время. Наверное, мне не следует больше ничего говорить, но я настроен оптимистично», – сказал Стивенс.
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