Зак Лавин не думает, что его обменяют: «Но если это и случится, я всегда буду любить «Чикаго»

Атакующий защитник « » не обеспокоен слухами о возможном обмене.

В СМИ фигурирует информация, что «Буллс» выслушивают предложения по Лавину.

«Не думаю, что что-то произойдет в ближайшее время. Но если это и случится, я всегда буду любить «Чикаго», – цитирует защитника NBC Sports Chicago.

У Лавина осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов.

Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.

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