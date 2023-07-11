Зак Лавин выбил хоум-ран в матче по софтболу

Атакующий защитник « » выбил хоум-ран во время матча по софтболу среди знаменитостей, который прошел в Сиэтле в рамках Уик-энда всех звезд .

В игре также участвовали защитник «Кливленда» , актер Джоэл Макхейл, сноубордистка Хлоя Ким, софтболистка Дженни Финч, бейсболисты Феликс Эрнандес и Райан Ховард.

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