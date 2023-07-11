Зак Лавин выбил хоум-ран в матче по софтболу

Теги Чикаго НБА видео MLB Зак Лавин Донован Митчелл Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин выбил хоум-ран во время матча по софтболу среди знаменитостей, который прошел в Сиэтле в рамках Уик-энда всех звезд MLB.

В игре также участвовали защитник «Кливленда» Донован Митчелл, актер Джоэл Макхейл, сноубордистка Хлоя Ким, софтболистка Дженни Финч, бейсболисты Феликс Эрнандес и Райан Ховард.

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3 комментария

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banderos
Ответ Максим Макеев
эмбиид был бы прекрасным игроком в софтбол😌
в софтболь
+1
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+1
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Максим Макеев
эмбиид был бы прекрасным игроком в софтбол😌
0
0
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tusiel
да они там все выбивают
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