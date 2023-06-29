«Чикаго» только собирает предложения по Заку Лавину, не пытаясь его продать

« » оценивает стоимость атакующего защитника на рынке.

Однако по информации Hoops Wire, «Буллс» лишь собирают предложения других команд по Лавину. Они не совершали звонков в другие организации с целью продать игрока.

У защитника осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов.

Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.

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