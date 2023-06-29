«Чикаго» только собирает предложения по Заку Лавину, не пытаясь его продать

Теги Чикаго НБА Зак Лавин Баскетбол

«Чикаго» оценивает стоимость атакующего защитника Зака Лавина на рынке.

Однако по информации Hoops Wire, «Буллс» лишь собирают предложения других команд по Лавину. Они не совершали звонков в другие организации с целью продать игрока.

У защитника осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов.

Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.

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1 комментарий

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Daff Rogers
Как бы я не любил Лавина, но контракт канеш адовый
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