«Чикаго» продолжает выслушивать предложения по Заку Лавину

Теги возможные переходы Чикаго НБА Зак Лавин Баскетбол

«Чикаго» продолжает принимать звонки по атакующему защитнику Заку Лавину.

Журналист Джо Каули отмечает, что «Буллс» по-прежнему не делают никаких предложений с участием Лавина в ответ.

У защитника осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов.

Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.

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1 комментарий

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Максим Макеев
и слышат в ответ
«ты опять выходишь на связь человек на букву м»
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