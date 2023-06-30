«Чикаго» продолжает выслушивать предложения по Заку Лавину

« » продолжает принимать звонки по атакующему защитнику .

Журналист Джо Каули отмечает, что «Буллс» по-прежнему не делают никаких предложений с участием Лавина в ответ.

У защитника осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов.

Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.

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