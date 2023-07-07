«Филадельфия» и «Портленд» проявляют интерес к Заку Лавину
Разыгрывающие Дэмиан Лиллард («Портленд») и Джеймс Харден («Филадельфия») запросили обмены из команд.
По информации инсайдера «Чикаго» Кей Си Джонсона, имя Зака Лавина фигурирует в переговорах с «Сиксерс» и «Блэйзерс».
Ранее сообщалось, что «Буллс» только выслушивают предложения по Лавину, не пытаясь обменять его.
У защитника осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов.
Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.
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