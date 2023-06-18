«Чикаго» оценивает стоимость Зака Лавина на рынке

« » начал выслушивать предложения других команд по атакующему защитнику .

«Буллс» начали контактировать с командами, чтобы оценить интерес лиги к Заку Лавину, источники сообщили Yahoo! Sports. Пока неясно, насколько «Буллс» готовы расстаться с защитником.

У Лавина осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов, и многие команды указывали на то, что «Буллс» запрашивают за игрока больше, чем то, что « » может получить за », – пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.

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