«Чикаго» оценивает стоимость Зака Лавина на рынке

Теги Чикаго НБА Вашингтон Брэдли Бил Зак Лавин Баскетбол

«Чикаго» начал выслушивать предложения других команд по атакующему защитнику Заку Лавину.

«Буллс» начали контактировать с командами, чтобы оценить интерес лиги к Заку Лавину, источники сообщили Yahoo! Sports. Пока неясно, насколько «Буллс» готовы расстаться с защитником.

У Лавина осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов, и многие команды указывали на то, что «Буллс» запрашивают за игрока больше, чем то, что «Вашингтон» может получить за Брэдли Била», – пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.

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