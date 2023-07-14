Журналист Мэтт Мур о том, что Лиллард не явится в тренировочный лагерь: «Все в лиге считают, что это пустая угроза, распространяемая его агентством»

По информации журналиста Action Network Мэтта Мура, слух, что Лиллард не явится в тренировочный лагерь команды в случае обмена в любую другую организацию, кроме « », не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Лиллард просто не приедет на предсезонные сборы.

«Одна вещь, над которой смеялись все, и я имею в виду абсолютно всех, с кем я разговаривал: точка зрения, что не будет участвовать в тренировочном лагере, если его обменяют туда, куда он не хочет.

Все в лиге считают, что это пустая угроза, распространяемая его агентством, и для того, чтобы опровергнуть ее, нужно, чтобы сам Лиллард заявил об этом официально.

Дэйм любит баскетбол, и является слишком большим профессионалом, чтобы устраивать такие детские истерики. Он будет играть, и будет играть хорошо, а деловая составляющая займется своей работой», – пишет Мур.

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