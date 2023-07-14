Журналист Мэтт Мур о том, что Лиллард не явится в тренировочный лагерь: «Все в лиге считают, что это пустая угроза, распространяемая его агентством»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

По информации журналиста Action Network Мэтта Мура, слух, что Лиллард не явится в тренировочный лагерь команды в случае обмена в любую другую организацию, кроме «Майами», не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Лиллард просто не приедет на предсезонные сборы.

«Одна вещь, над которой смеялись все, и я имею в виду абсолютно всех, с кем я разговаривал: точка зрения, что Дэмиан Лиллард не будет участвовать в тренировочном лагере, если его обменяют туда, куда он не хочет.

Все в лиге считают, что это пустая угроза, распространяемая его агентством, и для того, чтобы опровергнуть ее, нужно, чтобы сам Лиллард заявил об этом официально.

Дэйм любит баскетбол, и является слишком большим профессионалом, чтобы устраивать такие детские истерики. Он будет играть, и будет играть хорошо, а деловая составляющая займется своей работой», – пишет Мур.

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5 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ noke
Разумеется, он не будет "не являться". Ему просто потребуется дополнительное время на реабилитацию после операции, из-за которой он пропустил конец прошлого сезона.
Ну птб все равно танкуют ) а контракт длинный) надеюсь хватит кохонесов не идти на поводу игрокам
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noke
Ответ mqh9pzrxgf
Ну птб все равно танкуют ) а контракт длинный) надеюсь хватит кохонесов не идти на поводу игрокам
Не понимаю никак, при чём тут "кохонесы". Они обещали Лилларду команду. Он согласился продлиться с ними. Они решили идти в перестройку. А теперь "кохонесов не идти на поводу"?
И я не понимаю людей, которые начинают играть в юридическое восприятие момента. Типа, "ну у него контракт" же. А ещё с точки зрения правил НБА - не существует такого понятия как танкинг. Поэтому выйдет Лиллард играть по тридцать пять минут, пулять 25 попыток за матч и бороться за титул скоринг чампа, раз ничего другого ему не дают. Ну и пожалуйста - все оставшиеся годы его контракта пусть Хендерсон просидит под ним, а Портленд драфтует с девятой строчки вне лотереи. Все довольны, юридические точности соблюдены, никто не пошёл ни у кого на поводу.
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