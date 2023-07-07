Дэмиан Лиллард не явится в тренировочный лагерь, если его обменяют в любую другую команду, кроме «Майами»

Разыгрывающий « » готов этим летом перейти только в « ».

Sportsnaut сообщает, что в случае обмена в другую команду Лиллард просто не приедет на предсезонные сборы команды.

«Он просто не поедет. Он просто не явится в тренировочный лагерь. Не думаю, что другая команда будет пытаться его выменять, зная, что он не хочет за них играть.

Лиллард – в первом ряду на попадание в Зал славы, поэтому команды должны уважать его пожелания», – цитирует близкого к Лилларду человека журналист Марк Медина.

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