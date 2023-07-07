Дэмиан Лиллард не явится в тренировочный лагерь, если его обменяют в любую другую команду, кроме «Майами»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард готов этим летом перейти только в «Майами».
Sportsnaut сообщает, что в случае обмена в другую команду Лиллард просто не приедет на предсезонные сборы команды.
«Он просто не поедет. Он просто не явится в тренировочный лагерь. Не думаю, что другая команда будет пытаться его выменять, зная, что он не хочет за них играть.
Лиллард – в первом ряду на попадание в Зал славы, поэтому команды должны уважать его пожелания», – цитирует близкого к Лилларду человека журналист Марк Медина.
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теперь его будут высмеивать нормально))
надеюсь что в Майами его прокинут с обменом
Ох, очень надеюсь, что «Блэйзерс» поступят с ним как «Фила» с Симмонсом – уберет из заявки и будет упорно ждать нормального предложения.
Им чего терять – контракт у него на 4 года, хуже, чем Хирро/Робинсон/пик предложений на рынке не появится 😂
Он всегда был наемником с супермаксом, которому лень менять обстановку
Конечно, франшизы(и тем более мы, болельщики) хотят чтобы кто-то показательно проучил какую-нибудь обнаглевшую суперзвезду, но никто не хочет быть этой самой франшизой, ничего не получившей за звезду
Пока сам не явится на тренировочный лагерь или сам такое не заявит - не поверю. Всё-таки я верю в Лилларда как в профессионала...
Больше похоже на вброс дабы отбить желание у других команд торговаться.
Следующий локаут будет мощный, похоже.