Дэмиан Лиллард не явится в тренировочный лагерь, если его обменяют в любую другую команду, кроме «Майами»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард готов этим летом перейти только в «Майами».

Sportsnaut сообщает, что в случае обмена в другую команду Лиллард просто не приедет на предсезонные сборы команды.

«Он просто не поедет. Он просто не явится в тренировочный лагерь. Не думаю, что другая команда будет пытаться его выменять, зная, что он не хочет за них играть.

Лиллард – в первом ряду на попадание в Зал славы, поэтому команды должны уважать его пожелания», – цитирует близкого к Лилларду человека журналист Марк Медина.

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30 комментариев

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pele_kan
как потерять репутацию за несколько дней
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Алексей Водонос
Ничего себе заявление. Пусть тогда контракт расторгает.
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Сергей Орлов
Сделали "лигу игроков" – пожинайте плоды.
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Безумный Макс
абсолютный не профессионал....плакса))
теперь его будут высмеивать нормально))
надеюсь что в Майами его прокинут с обменом
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vlasovsport
Он что решил закончить карьеру? Я бы его в Детройт обменял на мешок картошки.
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Максим Макеев
ну удачи посидеть 4 года на трибуне
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Daishi
Ответ pele_kan
как потерять репутацию за несколько дней
Ну я бы к такого рода заявлениям относился с осторожностью, это не слова Лилларда и даже не его агента. Из разряда сказал "анонимный ГМ", "анонимный функционер", "анонимный тренер".))
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Андрей Петров
На Тайвань его на годик в аренду
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serginn
Ответ vlasovsport
Он что решил закончить карьеру? Я бы его в Детройт обменял на мешок картошки.
Хачу в Маяяяяямииииии!!!! Хачу, хачу, хачуууу
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Дмитрий Куркаев
Ну охренеть теперь.
Ох, очень надеюсь, что «Блэйзерс» поступят с ним как «Фила» с Симмонсом – уберет из заявки и будет упорно ждать нормального предложения.
Им чего терять – контракт у него на 4 года, хуже, чем Хирро/Робинсон/пик предложений на рынке не появится 😂
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greatst
Ответ Алексей Водонос
Ничего себе заявление. Пусть тогда контракт расторгает.
это не заявление, а какой-то вброс от малоизвестного журналиста ссылающегося на неизвестного близкого знакомого)
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Алексей Ильин
А строил то из себя...
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ID89
Дурак что ль
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icey_punk
у нас в нхл такой херни нет
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Адмирал МакКряк
Если не вброс, надеюсь, руководству Блейзерз хватит характера не идти на поводу и не продешевить при обмене куда-либо, или же усадить на банку до конца сезона. Непорядочное поведение.
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Аморалинни
Ответ pele_kan
как потерять репутацию за несколько дней
Лол, сами фанаты ему репутацию и придумали
Он всегда был наемником с супермаксом, которому лень менять обстановку
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4eLOVE4iK
Нет, ну это уже перегиб. Что он о себе думает? Такое впервые вообще. Лиллард на пути к тому чтобы стать самым ненавидимым игроком! По хорошему бы онулировать ему контракт и пусть едет в Хит на то что они ему могут предложить. С какой радости Портленд должны его обменять на тухлую картошку???
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Сергей Галынский
Вот и вылезла сущность персонажа
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Tim Timson
Ответ icey_punk
у нас в нхл такой херни нет
со свитерами на раскатку разобрались и ладно)
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namankey
Ответ Адмирал МакКряк
Если не вброс, надеюсь, руководству Блейзерз хватит характера не идти на поводу и не продешевить при обмене куда-либо, или же усадить на банку до конца сезона. Непорядочное поведение.
И какая в этом для них польза? Вместо того чтобы получить пакет немногим меньше пакета за Хардена в Бруклин(Оладипо и 4 пика), они просто снизят цену на Дэйма.
Конечно, франшизы(и тем более мы, болельщики) хотят чтобы кто-то показательно проучил какую-нибудь обнаглевшую суперзвезду, но никто не хочет быть этой самой франшизой, ничего не получившей за звезду
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|NPLM|
Один приближенный к приближенному другу брата парикмахера менеджера Лилларда сообщил....
Пока сам не явится на тренировочный лагерь или сам такое не заявит - не поверю. Всё-таки я верю в Лилларда как в профессионала...
Больше похоже на вброс дабы отбить желание у других команд торговаться.
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Tim Timson
Сильвер выходи)
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Tim Timson
вот тебе и наследие. Кронин меняй в Юту. если можно дальше. уважать вся лига начнет)
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Кирилл Изжогин
А уже пахнет «нарушением условий контракта» или всё ещё нет?
Следующий локаут будет мощный, похоже.
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rh-creep
Так вот что такое Dame time!
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