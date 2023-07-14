Пол Пирс: «Майами» был командой уровня плей-ин. С Лиллардом они не пройдут первый раунд без глубины состава»

Теги Пол Пирс Трэйси Макгрэйди Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Данкан Робинсон Тайлер Хирро Гэйб Винсент Макс Струс Баскетбол

Бывший игрок НБА Пол Пирс не заинтригован перспективой перехода разыгрывающего Дэмиана Лилларда в «Майами».

«Майами» был командой уровня плей-ин, ты забыл об этом. Если вы просто добавите Дэйма, то эта команда не пройдет дальше первого раунда без глубины состава. Винсент ушел, Струс ушел. Робинсон и Хирро тоже уйдут, если обмен состоится», – заявил Пирс в разговоре с Трэйси Макгрэйди в эфире SHOWTIME Basketball.

Ранее Лиллард запросил обмен из «Портленда». Защитник твердо намерен перейти в «Хит».

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12 комментариев

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Daishi
- Майами играет работягами. Не нравится! Не хватает класса и звездности!
- Майами наконец-то решается на большой мув со звездой. Не нравится! Мало работяг и глубины!

Полу пора бы уже или трусы одеть или крестик снять.)))
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B@SS
Лучше бы он молчал )
Найдутся другие Винсенты, Струсы, Робинсоны. Это системная команда, там в системе звезды )
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Деревенский Кобе
Майами уровня плей-ин дошли до финала. Следовательно, если с Деймом это будет команда уровня первого раунда, ждём чемпионство!
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Батя ивана
Ответ Daishi
- Майами играет работягами. Не нравится! Не хватает класса и звездности! - Майами наконец-то решается на большой мув со звездой. Не нравится! Мало работяг и глубины! Полу пора бы уже или трусы одеть или крестик снять.)))
Надеть, брат. У нас тут баскетбольная ветка)
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unrecyclable
команда уровня плей-ин, дошедшая до финала. Хорошая аналитика от Пирса
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Stephan Carrypenko
Ответ Daishi
- Майами играет работягами. Не нравится! Не хватает класса и звездности! - Майами наконец-то решается на большой мув со звездой. Не нравится! Мало работяг и глубины! Полу пора бы уже или трусы одеть или крестик снять.)))
Или надеть, будет ещё лучше)
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Hames Jarden
Ну, такое себе заявлееие
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Ричард Пэйпен
Доберут ростер в дедлайн, делов-то
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AnTikVar
Когда одна из двух главных звезд команды тренер, нельзя ее перспективы оценивать по именам таскателей рояля.
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Кливленд-2022
Пирс как-то не очень внимательно наблюдал развитие Майями, не заметив то, на что обратили внимание почти все: Споэльстра создает глубину в лужице после любого дождика, обращая его в грибной.
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Daishi
Ответ Батя ивана
Надеть, брат. У нас тут баскетбольная ветка)
Икскьюзми, обосрался! (c) Ширли-Мырли
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quznez
Ответ Daishi
- Майами играет работягами. Не нравится! Не хватает класса и звездности! - Майами наконец-то решается на большой мув со звездой. Не нравится! Мало работяг и глубины! Полу пора бы уже или трусы одеть или крестик снять.)))
Струса уже сняли.
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