Пол Пирс: «Майами» был командой уровня плей-ин. С Лиллардом они не пройдут первый раунд без глубины состава»

Бывший игрок НБА Пол Пирс не заинтригован перспективой перехода разыгрывающего в « ».

«Майами» был командой уровня плей-ин, ты забыл об этом. Если вы просто добавите Дэйма, то эта команда не пройдет дальше первого раунда без глубины состава. Винсент ушел, ушел. Робинсон и тоже уйдут, если обмен состоится», – заявил Пирс в разговоре с в эфире SHOWTIME Basketball.

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