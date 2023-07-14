Пол Пирс: «Майами» был командой уровня плей-ин. С Лиллардом они не пройдут первый раунд без глубины состава»
Бывший игрок НБА Пол Пирс не заинтригован перспективой перехода разыгрывающего Дэмиана Лилларда в «Майами».
«Майами» был командой уровня плей-ин, ты забыл об этом. Если вы просто добавите Дэйма, то эта команда не пройдет дальше первого раунда без глубины состава. Винсент ушел, Струс ушел. Робинсон и Хирро тоже уйдут, если обмен состоится», – заявил Пирс в разговоре с Трэйси Макгрэйди в эфире SHOWTIME Basketball.
Ранее Лиллард запросил обмен из «Портленда». Защитник твердо намерен перейти в «Хит».
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- Майами наконец-то решается на большой мув со звездой. Не нравится! Мало работяг и глубины!
Полу пора бы уже или трусы одеть или крестик снять.)))
Найдутся другие Винсенты, Струсы, Робинсоны. Это системная команда, там в системе звезды )