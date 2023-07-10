Джо Кронин об обмене Лилларда: «Если на это уйдут месяцы, значит, уйдут месяцы»

Генеральный менеджер « » Джо Кронин провел пресс-конференцию, на которой представил подписавших новые соглашения Джерами Гранта и Маттиса Тайбулла, а также рассказал о ситуации вокруг разыгрывающего .

Кронин поделился, что не разговаривал с Лиллардом с тех пор, как тот запросил обмен, и переговоры с другими командами не сдвинулись с места.

Менеджер отмечает, что целью организации всегда было построение команды вокруг Лилларда. Они следили за ситуацией на рынке, но подходящих сделок, которые усилили бы команду «здесь и сейчас», просто не нашлось. Кронин добавил, что он «не считает, что сделал все, что мог», и ему кажется, что «он подвел Дэйма». Задачей команды было чемпионство, и этого не удалось достичь.

Когда разговор зашел про обмен, Кронин рассказал, что стоит задача «получить лучшее предложение из возможных», однако для организации «важно, в каком месте Лиллард продолжит карьеру». Менеджер добавил, что четких критериев для сделки нет: могут быть драфт-пики, могут быть пики плюс молодые игроки. «Мы будем терпеливы. Если на это уйдут месяцы, значит, уйдут месяцы», – сказал Кронин.

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