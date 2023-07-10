Джо Кронин об обмене Лилларда: «Если на это уйдут месяцы, значит, уйдут месяцы»

Теги возможные переходы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джо Кронин Баскетбол

Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин провел пресс-конференцию, на которой представил подписавших новые соглашения Джерами Гранта и Маттиса Тайбулла, а также рассказал о ситуации вокруг разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

Кронин поделился, что не разговаривал с Лиллардом с тех пор, как тот запросил обмен, и переговоры с другими командами не сдвинулись с места.

Менеджер отмечает, что целью организации всегда было построение команды вокруг Лилларда. Они следили за ситуацией на рынке, но подходящих сделок, которые усилили бы команду «здесь и сейчас», просто не нашлось. Кронин добавил, что он «не считает, что сделал все, что мог», и ему кажется, что «он подвел Дэйма». Задачей команды было чемпионство, и этого не удалось достичь.

Когда разговор зашел про обмен, Кронин рассказал, что стоит задача «получить лучшее предложение из возможных», однако для организации «важно, в каком месте Лиллард продолжит карьеру». Менеджер добавил, что четких критериев для сделки нет: могут быть драфт-пики, могут быть пики плюс молодые игроки. «Мы будем терпеливы. Если на это уйдут месяцы, значит, уйдут месяцы», – сказал Кронин.

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8 комментариев

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betwriver
Тянет резину в надежде, что у кого-то - кому нужна определенность (а это или сам Лиллард, или ГМ другой команды) сдадут нервы - и предложат максимально выгодный Портленду вариант.
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Олежка Вдова
Ответ mastadon
Спортс, почему бы не сделать перелистывание новостей по тэгу НБА? Даже по командам свайпать новости можно, а по целой лиге нельзя
Так есть же, под этим постом перейди по тегу НБА и там сразу будет лента
+2
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+2
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mastadon
Спортс, почему бы не сделать перелистывание новостей по тэгу НБА? Даже по командам свайпать новости можно, а по целой лиге нельзя
+3
-2
+1
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Tydeus
Ответ betwriver
Тянет резину в надежде, что у кого-то - кому нужна определенность (а это или сам Лиллард, или ГМ другой команды) сдадут нервы - и предложат максимально выгодный Портленду вариант.
Почему нет-то? Контракт четырёхлетний.
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udod
ну вот, а то "у Портленда тикают часики", да Портленду в этом сезоне вообще пофигу, будет Лиллард, или не будет его, любой вариант сойдёт
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Аслан Олисаев
Ответ Tim Timson
красавец).. играть то он эти месяцы будет?)
ну получается без Лилларда
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Evgeniy 72
Ответ betwriver
Тянет резину в надежде, что у кого-то - кому нужна определенность (а это или сам Лиллард, или ГМ другой команды) сдадут нервы - и предложат максимально выгодный Портленду вариант.
Максимально выгодный Портленду вариант пока не предлагают только из за угрозы бойкота Лилларда. Ну чтож, можно и подождать, если Хит будут также идти по сезону, как в в прошлом году, то Дэйм скорее всего сговорчивее будет насчёт другой команды.
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