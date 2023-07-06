Агент Дэмиана Лилларда: «Он хочет играть в «Майами». Точка»

Агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин подтвердил, что разыгрывающий « » не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, кроме «Майами».

«Я делаю для своего клиента то, что должен. Некоторым командам я звонил, некоторые команды звонили мне. У меня уважительные отношения с большинством команд.

Честно говоря, он хочет играть в « ». Точка», – скзаал Гудвин.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда