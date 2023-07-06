Агент Дэмиана Лилларда: «Он хочет играть в «Майами». Точка»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин подтвердил, что разыгрывающий «Портленда» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, кроме «Майами».

«Я делаю для своего клиента то, что должен. Некоторым командам я звонил, некоторые команды звонили мне. У меня уважительные отношения с большинством команд.

Честно говоря, он хочет играть в «Майами». Точка», – скзаал Гудвин.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

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27 комментариев

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Djoyin
Вкусно. И точка.
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artem_71m
Ну это уже за гранью! Из положительного персонажа э, который клялся в верности клубу, превращается в плаксивую девочку которая требует бантики!
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Atlichna
Heat Culture, Райли, Споэльстра, Батлер - гарантия того, что он из цирка Портленда не перейдёт в аналогичный цирк. Его можно понять.
+10
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Аморалинни
Ответ artem_71m
Ну это уже за гранью! Из положительного персонажа э, который клялся в верности клубу, превращается в плаксивую девочку которая требует бантики!
Клялся в верности за 54кк в год
+9
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Безумный Макс
клуб так то должен решать а не он...пусто выкупает свой контракт и валит в свой Майами))
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RuslanMat
Уже даже хочется посмотреть, как Лилларда куда-то не в Майами отправляют)
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Sundance Neeskens
Как же хочется, чтобы Кронин из принципа отправил его к условным Хорнетс со словами "Шарлотт тебе, а не Майами".
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Дмитрий Чирко
Ответ kc6nxy8whs
Хочется наконец увидеть когда будут менять в неугодные команды звёзд, а те в свою очередь до бесконечности будут штрафовать за плохую игру и пропуски. Будет наука для всех звезд! Так чтобы эту звезду затрахали дисциплиной, правилами и обязанностями если не особо хочет играть за ту команду в которую поменяли!
Кавая в Торонто сослали, и мир не рухнул.
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Tim Timson
останется в Орегоне. точка)
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Антон Нестеренко
Ответ Streetbor
Решение)
Отвезет свои таланты в Майами))
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DaurenGod
Налогообложение для Лилларда во Флориде ему подходит
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Djoyin
Ответ artem_71m
Ну это уже за гранью! Из положительного персонажа э, который клялся в верности клубу, превращается в плаксивую девочку которая требует бантики!
Какие-то ассоциации у вас не здоровые
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Santy-44
Ответ Nightyork97
Журналюги Майами пытаются как можно скорее убедить всех, что пакет Робинсон + пики лучшее предложение на рынке. Все сбивают цену. Бэрри Джексон из Майами и не это в твиттере репостнет, что не сделаешь ради слива Робинсона из команды. Интересно, интересно, а что мешает клубу обменять принципиально Лилларда в другое место? Бэрри Джексон знает у нас все предложения, даже недели не прошло с момента запроса на обмен.
Допускаю, что отсутствие этих самых других мест, вызванное нежеланием получить недовольного парня на максимальном контракте в состав.
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Владимир Галич
А лига не может заблокировать трейд? Игроки ведь официально не могут запрашивать трейд, тем более в определённую команду
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serginn
Это заявление - не самый лучший тактический ход с точки зрения переговоров о контракте.
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Nightyork97
Журналюги Майами пытаются как можно скорее убедить всех, что пакет Робинсон + пики лучшее предложение на рынке. Все сбивают цену. Бэрри Джексон из Майами и не это в твиттере репостнет, что не сделаешь ради слива Робинсона из команды. Интересно, интересно, а что мешает клубу обменять принципиально Лилларда в другое место? Бэрри Джексон знает у нас все предложения, даже недели не прошло с момента запроса на обмен.
+2
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Tim Timson
странно то на Спортсе тут же реклама. комплектовщики работа вахтой. 100000 рублей))
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Сергей Пузанков
Офигели игроки, конечно. Уже не скрываются. Штрафовать за такое не положено разве?
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Vano from Tbilisi
В Шарлот его и дело с концом. На Джордана он быковать не посмеет и будет играть как миленький
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Prada
Не ну это реально борщ, называется и рыбку съесть(супермакс), и на хрен сесть(перейти куда хочет)… не помню за время увлечения НБА что бы кто то так себя вёл
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МЗ
Ответ RuslanMat
Уже даже хочется посмотреть, как Лилларда куда-то не в Майами отправляют)
ну так он допрыгается до Бруклина)))
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Карлик на гормонах
Ответ RuslanMat
Уже даже хочется посмотреть, как Лилларда куда-то не в Майами отправляют)
Ну с такими заявлениями только Шарлотт светит
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Streetbor
Решение)
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