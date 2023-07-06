Агент Дэмиана Лилларда: «Он хочет играть в «Майами». Точка»
Агент Дэмиана Лилларда Аарон Гудвин подтвердил, что разыгрывающий «Портленда» не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, кроме «Майами».
«Я делаю для своего клиента то, что должен. Некоторым командам я звонил, некоторые команды звонили мне. У меня уважительные отношения с большинством команд.
Честно говоря, он хочет играть в «Майами». Точка», – скзаал Гудвин.
Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда
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