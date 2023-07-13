Обозреватель «Майами» Итан Сколник: «Хит» будут выжидать, пока не заключат сделку по Лилларду на своих условиях»

Теги возможные переходы Майами Пэт Райли Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Обозреватель «Майами» и ведущий подкаста про «Хит» «Five on the Floor» Итан Сколник в очередном выпуске поделился информацией о подходе команды к переговорам с «Портлендом» по Дэмиану Лилларду.

«Это не новость, что сейчас идет «игра в покер», которая возвращает нас к первому сезону Пэта в Майами. «Хит» будут выжидать, пока не заключат сделку на своих условиях.

Если вы беспокоитесь, что «Портленд» якобы откажется от варианта с «Майами», а «Хит» поведутся на это – такого не будет, и они добьются того, чего хотели», – заявил Сколник.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

 Дональд Трамп все 90-е мечтал о матче один на один между легендами НБА. Джаббар vs Ирвинг разочаровал, Шак vs Хаким сорвался

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stranfio
Пэт Райли хитрый лис, умудренным опытом, что все в итоге будет так, как он это видит. Возможно придется долго ждать этого обмена, даже до дедлайна в феврале...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий