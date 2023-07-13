Обозреватель «Майами» Итан Сколник: «Хит» будут выжидать, пока не заключат сделку по Лилларду на своих условиях»
Обозреватель «Майами» и ведущий подкаста про «Хит» «Five on the Floor» Итан Сколник в очередном выпуске поделился информацией о подходе команды к переговорам с «Портлендом» по Дэмиану Лилларду.
«Это не новость, что сейчас идет «игра в покер», которая возвращает нас к первому сезону Пэта в Майами. «Хит» будут выжидать, пока не заключат сделку на своих условиях.
Если вы беспокоитесь, что «Портленд» якобы откажется от варианта с «Майами», а «Хит» поведутся на это – такого не будет, и они добьются того, чего хотели», – заявил Сколник.
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