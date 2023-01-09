«Панатинаикос» обвиняет правительство Греции в шантаже и готовится подать в суд

Руководство « » обвиняет правительство Греции в вымогательстве и собирается в ближайшие дни подать судебный иск.

Прошлой весной Министерство спорта Греции во главе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом предоставило «Пао» исключительный контроль над ареной OAKA на предстоящие 49 лет.

Однако после этого в закон были внесены изменения, в результате чего из соглашения были вычеркнуты парковки, что значительно уменьшит доход клуба.

«Арена без парковки? Парковка – это единственное, что может принести какой-то доход и сделать соглашение выгодным для клуба. И теперь они решают изменить закон, который сами написали, чтобы мы сказали «нет», — написал в соцсетях владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос две недели назад.

«После наших встреч стало ясно, что длительная задержка подписания договора связана не с какой-либо важной причиной, а с высокомерием человека, присоединившегося к стратегии красно-белого правительства, направленной против «Панатинаикоса». Этот человек дошел до того, что официального шантажирует «Панатинаикос»», – говорится в заявлении клуба.

Речь идет о заместителе министра спорта Греции Лефтерисе Авгенакисе.

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