Димитрис Яннакопулос о подписании Костаса Слукаса: «Мы никого не крали»

Владелец « » Димитрис Яннакопулос прокомментировал подписание контракта с бывшим разыгрывающим « » .

«Мы никого не крали. Такие комментарии провоцируют насилие.

Команда решила, по сути, отпустить одного из своих игроков, потому что посчитала, что он не соответствует их плану, и его взяла другая команда.

Нас не интересует, в какой команде был игрок, и это никак не повлияло на наше решение подписать его. Мы стараемся приобрести лучших игроков для достижения наших целей, и Костас — идеальный человек и спортсмен, чтобы стать лидером нашей команды. Ни больше, ни меньше», – сказал Яннакопулос.

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