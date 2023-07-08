Димитрис Яннакопулос о подписании Костаса Слукаса: «Мы никого не крали»
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос прокомментировал подписание контракта с бывшим разыгрывающим «Олимпиакоса» Костасом Слукасом.
«Мы никого не крали. Такие комментарии провоцируют насилие.
Команда решила, по сути, отпустить одного из своих игроков, потому что посчитала, что он не соответствует их плану, и его взяла другая команда.
Нас не интересует, в какой команде был игрок, и это никак не повлияло на наше решение подписать его. Мы стараемся приобрести лучших игроков для достижения наших целей, и Костас — идеальный человек и спортсмен, чтобы стать лидером нашей команды. Ни больше, ни меньше», – сказал Яннакопулос.
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