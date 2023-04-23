Владелец «Панатинаикоса» поприветствовал Эргина Атамана в социальной сети

Бывший главный тренер « » подписал двухлетнее соглашение с греческим « », сообщает афинское издание SDNA.

Владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос поприветствовал специалиста на своей странице в социальной сети: «Добро пожаловать. Соглашение заключено», – и приложил фотографию.

Сообщается, что Атаман приедет в Афины в ближайшие несколько дней.

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