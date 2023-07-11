Владелец «Панатинаикоса» подтвердил возвращение в клуб Янниса Папапетру

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Яннис Папапетру соцсети Димитрис Яннакопулос Баскетбол

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос подтвердил возвращение в клуб легкого форварда Янниса Папапетру.

Яннакопулос выложил пост, в котором Папапетру предстал в майке «зеленых» вместе с Матиасом Лессором, Костасом Адетокумбо, Лукой Вильдосой, Костасом Слукасом, Джерианом Грантом, Диносом Митоглу и Димитриосом Мораитисом.

«8 есть, осталось 4», – написал Яннакопулос.

Папапетру уже выступал за «Пао» с 2018 по 2022 год.

Прошлый сезон форвард провел в составе «Партизана». Он набирал 6,5 очка в среднем за 18,6 минуты на паркете в Адриатической лиге.

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1 комментарий

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old_greec women
Хорошая банда намечается!
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