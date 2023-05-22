Владелец «Пао» Яннакопулос считает, что «Олимпиакос» больше заслуживал победу в Евролиге, чем «Реал»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос Реал чемпионат Греции Димитрис Яннакопулос Баскетбол

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос неожиданно поддержал принципиальных соперников из «Олимпиакоса» после финала Евролиги с «Реалом».

«В этом году анчоусы заслуживали победу больше, чем «Реал», – написал Яннакопулос в социальных сетях.

«Олимпиакос» уступил «Реалу» в концовке после броска Серхио Юля. 

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас признан лучшим в сезоне Евролиги, Саша Везенков получил приз MVP турнира.

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2 комментария

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Милошевич
Ну а что поделать. Хороший сезон псу под хвост - а хватает обстоятельств, что повторить такое будет сложнее. Смотрелись правда лучше даже в рамках одного матча, но концовку отморизили сами. Ну и волшебство Родригеза и Юлля как фактор. Не в первый раз такое, а ещё Руди мог тоже выстрелить. А такого волшебника в Оли нет, был Вася, был Тео. Но это единичные волшебники в Европе. А у Реала их 3
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Кирилл Павлюченко
Свои Сиртаки ближе к телу.
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