Владелец «Пао» Яннакопулос считает, что «Олимпиакос» больше заслуживал победу в Евролиге, чем «Реал»
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос неожиданно поддержал принципиальных соперников из «Олимпиакоса» после финала Евролиги с «Реалом».
«В этом году анчоусы заслуживали победу больше, чем «Реал», – написал Яннакопулос в социальных сетях.
«Олимпиакос» уступил «Реалу» в концовке после броска Серхио Юля.
Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас признан лучшим в сезоне Евролиги, Саша Везенков получил приз MVP турнира.
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