Владелец «Пао» Яннакопулос считает, что «Олимпиакос» больше заслуживал победу в Евролиге, чем «Реал»

Владелец « » Димитрис Яннакопулос неожиданно поддержал принципиальных соперников из «Олимпиакоса» после финала с « ».

«В этом году анчоусы заслуживали победу больше, чем «Реал», – написал Яннакопулос в социальных сетях.

« » уступил «Реалу» в концовке после броска Серхио Юля.

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас признан лучшим в сезоне Евролиги, Саша Везенков получил приз MVP турнира.

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