«Вот 100 тысяч долларов, иди и купи всю мебель, какую хочешь». Деннис Родман рассказал, как жил в гостевом доме Марка Кьюбана

Легенда НБА Деннис Родман рассказал, как жил в гостевом доме владельца « » , выступая за «Мэверикс» в 2000 году.

«О да, он хотел, чтобы я жил с ним. Он сказал: «Ты никуда не поедешь, ты приедешь и будешь жить со мной». А я такой: «Да?»

У меня был огромный дом площадью, о боже, семь акров (около 30 тысяч кв. м). Там были бассейны и теннисные корты, и Марк сказал мне, что я буду жить прямо здесь. Затем он сказал мне купить в дом немного мебели. Он сказал: «Вот 100 000 долларов, иди и купи всю мебель, какую хочешь», – рассказал Родман.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы