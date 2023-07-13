«Вот 100 тысяч долларов, иди и купи всю мебель, какую хочешь». Деннис Родман рассказал, как жил в гостевом доме Марка Кьюбана

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан Деннис Родман Баскетбол

Легенда НБА Деннис Родман рассказал, как жил в гостевом доме владельца «Далласа» Марка Кьюбана, выступая за «Мэверикс» в 2000 году.

«О да, он хотел, чтобы я жил с ним. Он сказал: «Ты никуда не поедешь, ты приедешь и будешь жить со мной». А я такой: «Да?»

У меня был огромный дом площадью, о боже, семь акров (около 30 тысяч кв. м). Там были бассейны и теннисные корты, и Марк сказал мне, что я буду жить прямо здесь. Затем он сказал мне купить в дом немного мебели. Он сказал: «Вот 100 000 долларов, иди и купи всю мебель, какую хочешь», – рассказал Родман.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

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4 комментария

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udod
Родман пошёл в Икею, купил журнальный столик, табуретку, надувной матрас, три гвоздя и две вешалки
остальное проиграл в казино
+7
0
+7
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PredatorMax
Кьюбана очень круто показали в сериале Entourage, где у него было довольно обширное камео. Даже не сомневаюсь, что он и в реальности плюс-минус такой же:)
+5
0
+5
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Люби Зенит Побольше Побед
Ответ PredatorMax
Кьюбана очень круто показали в сериале Entourage, где у него было довольно обширное камео. Даже не сомневаюсь, что он и в реальности плюс-минус такой же:)
Там и Леброн светился и Лав еще молодой)
Сериал просто топ!
+1
0
+1
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Abdulla
Ответ udod
Родман пошёл в Икею, купил журнальный столик, табуретку, надувной матрас, три гвоздя и две вешалки остальное проиграл в казино
И беговую дорожку, чтобы бегать по ней в ботинках на тракторной подошве...
+1
0
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