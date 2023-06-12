«Наггетс» в марте ждали Николу Йокича 3 часа после бэк-ту-бэка из-за того, что он хотел увидеть жокея и лошадей

Теги светская хроника Денвер НБА Деннис Родман Никола Йокич Баскетбол

Известный жокей Тим Тетрик рассказал историю о том, как «Наггетс» пришлось задержаться на 3 часа в Нью-Йорке из-за центрового Николы Йокича и его страсти к лошадям и скачкам.

Эпизод случился в конце марта. «Денвер» только что провел два матча за два дня – против «Нью-Йорка» и «Бруклина». Команда была готова к переезду в Вашингтон, однако Йокич хотел увидеть Тетрика и лошадей.

«Они ехали поездом в Вашингтон, но им пришлось подождать еще три часа, чтобы он мог поработать с лошадьми. Я пошутил: «Ты прямо как Деннис Родман. Тебе тоже нужно утолить свою страсть», – рассказал Тетрик.

Жокей также вспомнил случай, когда Йокич приземлился с командой в Филадельфии в конце января около 3:30 ночью. В 6 утра он уже был в гостях у Тетрика.

«Он сказал мне: «Моя работа – баскетбол, но моя страсть – скачки. Я бы в мгновение ока сменил род деятельности, если бы мне платили больше», – вспомнил Тетрик.

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5 комментариев

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Archer_Great
Когда ты двукратный МВП и мотор команды, поговорка "Семеро одного не ждут" - это не про тебя))
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mold-cel
Ответ zippa
Всё хорошо, лошадки и всё такое, но это не поведение взрослого человека.
чем больше Йокич читает камментов на спортсе, тем больше любит лошадей
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володька трынкин
“ОНИ ехали поездом в Вашингтон, но ИМ пришлось подождать еще три часа, чтобы ОН мог поработать с лошадьми”. Доходчиво)))
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Maturmalai
Раз жокея из него точно не выйдет, сможет на пенсии поработать лошадью.
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