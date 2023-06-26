Деннис Родман: «Сегодня Лэрри Берд играл бы в Европе. Этот парень из «Денвера» намного лучше него»

Теги Лэрри Берд Леброн Джеймс НБА Гилберт Аренас Деннис Родман Никола Йокич Баскетбол

Член Зала славы Деннис Родман cчитает, что 3-х кратный чемпион НБА и легенда «Селтикс» 80-х Лэрри Берд не смог бы играть в современной НБА.

Ведущий напомнил, что в недавнем выпуске интервью с Гилбертом Аренасом «Агент Ноль» заявил, что Лэрри Берд обыграл бы Леброна Джеймса в игре 1 на 1.

«Может мне пойти отсюда? Чего?

Хорошо, я скажу так. Если бы Лэрри Берд играл в эту эпоху, я думаю, он был бы в Европе. Он был бы где-то там. Его игра подходила для «Бостона» в то время, в 80-е и тому подобное. Но в сегодняшнем мире – о, черт возьми, нет! Ни за что. Я не принижаю его, потому что он был великим игроком в то время, как и я, но я говорю, что нет, не может быть.

Я думаю, что этот парень из «Денвера» [Никола Йокич] намного лучше него. Боже мой, какой он медленный. Но этот парень умеет играть в баскетбол. Он лучше Ларри Берда. В эту эпоху, да», – ответил Родман.

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11 комментариев

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Крамбопулос Майкл
Бред, в наше время Ларри был бы просто монстром атаки. Трехи, пасы, быстрые отрывы- все при нем было
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Айрат Ситдиков
Ответ betwriver
Куда катится мир. Даже Родман сегодня хочет немного напомнить о себе и хайпонуть на упоминании имени Йокича. Накинуть, так сказать, на вентилятор - чтобы его и то, что он сказал, по-обсуждали...
Даже Родман?) он всегда хайпил и будет хайпить на чем угодно. Мне кажется, он это слово и придумал вообще.
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Джонни-массажист
Сегодня Родман не играл бы даже в Европе......
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Abdulla
"Если бы" мы никогда не узнаем.
Вероятно, талантливые игроки бы всё равно адаптировались к современным требованиям.
Но Бёрд был абсолютным монстром в 80-ые, соперничая только с Мэджиком по крутизне.
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Айрат Ситдиков
Ответ Крамбопулос Майкл
Бред, в наше время Ларри был бы просто монстром атаки. Трехи, пасы, быстрые отрывы- все при нем было
Раньше словно лучше мяч чувствовали, релиз Берда это просто нереальная красота.
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pele_kan
если Ларри играл бы в Европе, то сам Родман пылил бы в лиге ВТБ
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Tolball
А как изящно он похвалил Йокича-очень медленный,но умеет играть в баскетбол)...ну типа беляш,что с него возьмешь?
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