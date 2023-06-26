Деннис Родман: «Сегодня Лэрри Берд играл бы в Европе. Этот парень из «Денвера» намного лучше него»
Член Зала славы Деннис Родман cчитает, что 3-х кратный чемпион НБА и легенда «Селтикс» 80-х Лэрри Берд не смог бы играть в современной НБА.
Ведущий напомнил, что в недавнем выпуске интервью с Гилбертом Аренасом «Агент Ноль» заявил, что Лэрри Берд обыграл бы Леброна Джеймса в игре 1 на 1.
«Может мне пойти отсюда? Чего?
Хорошо, я скажу так. Если бы Лэрри Берд играл в эту эпоху, я думаю, он был бы в Европе. Он был бы где-то там. Его игра подходила для «Бостона» в то время, в 80-е и тому подобное. Но в сегодняшнем мире – о, черт возьми, нет! Ни за что. Я не принижаю его, потому что он был великим игроком в то время, как и я, но я говорю, что нет, не может быть.
Я думаю, что этот парень из «Денвера» [Никола Йокич] намного лучше него. Боже мой, какой он медленный. Но этот парень умеет играть в баскетбол. Он лучше Ларри Берда. В эту эпоху, да», – ответил Родман.
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Вероятно, талантливые игроки бы всё равно адаптировались к современным требованиям.
Но Бёрд был абсолютным монстром в 80-ые, соперничая только с Мэджиком по крутизне.