«Он сумасшедший». Девушка Денниса Родмана была против татуировки с ее портретом

Теги НБА видео Деннис Родман Баскетбол

Девушка Денниса Родмана призналась, что новая татуировка на лице легенды НБА с ее портретом была вовсе не ее идеей.

«Когда он впервые сказал мне, что хочет сделать эту татуировку, я подумала, что он сумасшедший. Я сказала ему не делать этого. Я такая: «Что ты делаешь!» – рассказала Yella Yella.

«Это мой последний танец с женщиной. Она очень милая. И я благодарен ей за то, что она любит меня таким, какой я есть, и поэтому я сделал это для нее», – признался Родман.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

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5 комментариев

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Ali Kurainov 2.0
Заголовок такой, байтом попахивает. Вроде все как она сказала, но тон совсем другой
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Cubs-V
В 62 года иметь девушку.
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dobinson
дед на старости совсем поехал кукухой. он и раньше не отличался рассудительностью,а с возрастом совсем плохой стал. седьмой десяток как никак.
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ke-ke
На другой щеке затылок надо набить
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