«Он сумасшедший». Девушка Денниса Родмана была против татуировки с ее портретом

Девушка Денниса Родмана призналась, что новая татуировка на лице легенды НБА с ее портретом была вовсе не ее идеей.

«Когда он впервые сказал мне, что хочет сделать эту татуировку, я подумала, что он сумасшедший. Я сказала ему не делать этого. Я такая: «Что ты делаешь!» – рассказала Yella Yella.

«Это мой последний танец с женщиной. Она очень милая. И я благодарен ей за то, что она любит меня таким, какой я есть, и поэтому я сделал это для нее», – признался Родман.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы