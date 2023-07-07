Деннис Родман сделал татуировку лица своей девушки на щеке

Член Зала славы НБА Деннис Родман сделал татуировку в виде лица своей девушки на правой щеке.

Об этом баскетболист рассказал в видео на своей странице в соцсети.

Пользователи сети не поверили в произошедшее, однако татуриовщик Ван Джонсон подтвердил информацию.

«Он был молодцом, досидел до конца. Довольно странный выбор, но он чертовски любит эту девушку», – цитирует Джонсона TMZ.

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