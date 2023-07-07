Деннис Родман сделал татуировку лица своей девушки на щеке

Теги светская хроника НБА Деннис Родман Баскетбол

Член Зала славы НБА Деннис Родман сделал татуировку в виде лица своей девушки на правой щеке.

Об этом баскетболист рассказал в видео на своей странице в соцсети.

Пользователи сети не поверили в произошедшее, однако татуриовщик Ван Джонсон подтвердил информацию.

«Он был молодцом, досидел до конца. Довольно странный выбор, но он чертовски любит эту девушку», – цитирует Джонсона TMZ.

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11 комментариев

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Сергей Доплер
И всё равно ума больше, чем у Пиппена
+16
-2
+14
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ɔculpa
Ответ Abdulla
Как всегда эксцентрично! :) Родман себе не изменяет! Через год перебьёт тату, сделает что-то более постоянное, чем своих женщин.
Помню, в молодости я как-то озвучивал намерение набить на своей левой щеке изображение правой щеки, а на правой щеке изображение левой, чтобы когда на меня люди смотрели, у них случался заворот пространства.
Ну я это как-то брякнул, конечно, в своеобразном состоянии, в качестве одной из своих дурацких шуточек, и забыл, так потом лет через десять встретил чела, вроде незнакомого как мне казалось, и он мне сам про это моё желание вспомнил) Поржали.
Неплохая идея, конечно, осталось только тату-мастерам научиться ясно изображать щёки как понятный и отдельный элемент)
+7
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+7
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omega pepega
балбес 62 летний
+6
-1
+5
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pele_kan
если набили одну щеку - подставь другую
+5
0
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Abdulla
Как всегда эксцентрично! :)
Родман себе не изменяет! Через год перебьёт тату, сделает что-то более постоянное, чем своих женщин.
+4
0
+4
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Gornostaev
Майк Тайсон одобряет, до такого уровня осмысленности и рациональности собственных действий доходят только гении... Мудрость седин :)...
+3
0
+3
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Сергей Пузанков
Годно, че
+1
0
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Abdulla
Ответ ɔculpa
Помню, в молодости я как-то озвучивал намерение набить на своей левой щеке изображение правой щеки, а на правой щеке изображение левой, чтобы когда на меня люди смотрели, у них случался заворот пространства. Ну я это как-то брякнул, конечно, в своеобразном состоянии, в качестве одной из своих дурацких шуточек, и забыл, так потом лет через десять встретил чела, вроде незнакомого как мне казалось, и он мне сам про это моё желание вспомнил) Поржали. Неплохая идея, конечно, осталось только тату-мастерам научиться ясно изображать щёки как понятный и отдельный элемент)
Бро, а ты умел изменять своё состояние в юности :)
Мне вот не понравился кан**бис в своё время, на страх пробивало.
+1
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Максим Максимов
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Cube Litening C:68X
Чувиха белая?
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ɔculpa
Ответ Abdulla
Бро, а ты умел изменять своё состояние в юности :) Мне вот не понравился кан**бис в своё время, на страх пробивало.
У меня очень долго с дудкой были замечательные отношения, а сейчас уже нет, после тридцати всё изменилось, тоже страх пошёл от самой малости, причём такой, загробный, что и не сильно удивительно, чердак у меня в своё время по-разному тёк, зелёный был не единственным моим цветом, ну потому и бросил, разумеется). Всему своё время, очевидно.
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quznez
Ответ Максим Максимов
Комментарий удален модератором
с его конским здоровьем он всем дорисует
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