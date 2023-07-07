Деннис Родман сделал татуировку лица своей девушки на щеке
Член Зала славы НБА Деннис Родман сделал татуировку в виде лица своей девушки на правой щеке.
Об этом баскетболист рассказал в видео на своей странице в соцсети.
Пользователи сети не поверили в произошедшее, однако татуриовщик Ван Джонсон подтвердил информацию.
«Он был молодцом, досидел до конца. Довольно странный выбор, но он чертовски любит эту девушку», – цитирует Джонсона TMZ.
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Ну я это как-то брякнул, конечно, в своеобразном состоянии, в качестве одной из своих дурацких шуточек, и забыл, так потом лет через десять встретил чела, вроде незнакомого как мне казалось, и он мне сам про это моё желание вспомнил) Поржали.
Неплохая идея, конечно, осталось только тату-мастерам научиться ясно изображать щёки как понятный и отдельный элемент)
Родман себе не изменяет! Через год перебьёт тату, сделает что-то более постоянное, чем своих женщин.
Мне вот не понравился кан**бис в своё время, на страх пробивало.